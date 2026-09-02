Trump pone en la mira los pasaportes de niños nacidos en EE.UU. y pediría papeles a sus padres

El trámite para obtener un pasaporte estadounidense para un menor podría cambiar si el Departamento de Estado avanza con una nueva propuesta vinculada a la política de ciudadanía por nacimiento impulsada por Donald Trump.

De acuerdo con información de Reuters, la dependencia analiza una guía que permitiría solicitar a los padres o tutores legales documentos que acrediten su propia ciudadanía estadounidense o su estatus migratorio cuando tramiten el pasaporte de un hijo.

La propuesta forma parte de los esfuerzos de la administración Trump para aplicar una orden ejecutiva firmada el pasado 6 de agosto, enfocada principalmente en lo que el gobierno denomina “turismo de nacimiento”. La medida también contempla excepciones relacionadas con hijos de personas que trabajan para gobiernos extranjeros, determinados casos de fraude y personas clasificadas como “extranjeros enemigos”.

¿Qué documentos podrían pedir?

Según el borrador revisado por la agencia, los padres tendrían que proporcionar evidencia de su situación. Para demostrar ciudadanía, podrían utilizar un pasaporte estadounidense válido o un certificado de nacimiento. En el caso de extranjeros, entre los documentos considerados aparecen el formulario I-94 o una tarjeta de residencia permanente.

La información sería utilizada por el Departamento de Estado para determinar si el menor cumple con los criterios establecidos en la nueva orden ejecutiva.

Actualmente, el proceso es distinto. Los padres de niños nacidos en Estados Unidos deben demostrar la relación con el menor y presentar una identificación con fotografía. Aunque el formulario incluye una declaración sobre la ciudadanía de los padres, no se les exige presentar documentación adicional que compruebe su situación migratoria.

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, defendió el enfoque de la administración.

“El presidente Trump ha sido inequívoco al afirmar que esta administración protegerá el significado y el valor de la ciudadanía estadounidense”, declaró Pigott, según el medio antes citado.

La batalla por la ciudadanía llega a los tribunales

El nuevo planteamiento aparece después de que la Corte Suprema de Estados Unidos rechazara el intento inicial de Trump para restringir ampliamente la ciudadanía por nacimiento. En junio, los jueces determinaron que aquella orden era incompatible con la Constitución.

La nueva orden de agosto es más limitada y se concentra en determinadas situaciones, pero también enfrenta demandas en tribunales federales.

Una de ellas está ante la jueza Deborah Boardman, quien recientemente permitió a los demandantes modificar su demanda para analizar si la medida debe ser bloqueada. La magistrada expresó dudas sobre la orden, mientras que el Departamento de Justicia sostiene que las impugnaciones son prematuras porque las agencias todavía no habían publicado las reglas definitivas para aplicarla.

Por ahora, la exigencia de comprobar la ciudadanía o el estatus migratorio de los padres para obtener pasaportes infantiles no es una regla vigente. Se trata de una propuesta de implementación que todavía puede cambiar y cuya aplicación también depende de los procesos judiciales en curso.

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