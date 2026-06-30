¿Quiénes son las inmigrantes que lideraron demanda sobre ciudadanía por nacimiento?

Los esfuerzos del presidente Donald Trump y sus aliados republicanos para terminar con la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes indocumentados enfrentaron el desafío de varias organizaciones en defensa de la Décimocuarta Enmienda, pero particularmente de tres inmigrantes que lideraron la demanda colectiva que llegó hasta la Corte Suprema.

El caso Trump versus Barbara es una demanda presentada el 27 de junio de 2025, luego de que la Corte Suprema limitara la decisión de tribunales de Distrito para determinaciones sobre políticas federales. Eso limitó una demanda previa sobre la orden ejecutiva del presidente Trump, firmada el 20 de enero de 2025.

Sin embargo, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) de Maine, la ACLU de Nuevo Hampshire, la ACLU de Massachusetts, el Fondo de Defensa Legal, el Caucus de Derecho Asiático y el Fondo de Defensores de la Democracia presentaron una demanda colectiva contra la orden de Trump en nombre de un grupo de bebés afectados y sus padres.

Dicha demanda fue liderada por tres inmigrantes, aunque su impacto es a nivel nacional, y fue sobre la que decidió la Corte Suprema este martes 30 de junio, bloqueando la orden ejecutiva de Trump con 6 votos a favor y 3 en contra, considerando una opinión del magistrado presidente John Roberts.

Bárbara, una inmigrante de Honduras

La demandante principal, Bárbara, reside en New Hampshire con su esposo y tres hijos menores. Ella tiene tiene una solicitud de asilo pendiente ante la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y reside en Estados Unidos desde 2024. Su identidad no se revela, para protegerla.

“Su esposo, padre de su hijo, no es ciudadano estadounidense ni residente permanente legal”, dice la demanda.

Cuando se presentó la demanda ella y su esposo esperaban a su cuarto hijo, que nacería en octubre de 2025, por lo que temían que la orden del presidente Trump afectara a su hijo, pues se le negaría la ciudadanía estadounidense al nacer.

“[Barbara] teme que a su hijo se le niegue injustamente la seguridad, los derechos y las oportunidades que conlleva la ciudadanía estadounidense, lo que deja su futuro en la incertidumbre”, agrega la demanda.

Susan, originaria de Taiwán

Una residente de Utah, Susan, es otra de las inmigrantes que lideraron la demanda colectiva. Ella ha vivido en Estados Unidos desde hace 12 años.

“Actualmente tiene una visa de estudiante y está tramitando la solicitud de residencia permanente legal con base en una visa de inmigrante aprobada por motivos laborales”, agrega la demanda. “Su esposo, padre de sus hijos, no es ciudadano estadounidense ni residente permanente legal. Susan dio a luz a su cuarta hija, Sarah, en Utah en abril de 2025”.

La identidad completa de Susan tampoco se revela, aunque se indica que tiene otros tres hijos, todos ellos ciudadanos estadounidenses.

“Tras más de diez años viviendo en Estados Unidos, ella y su familia han forjado fuertes lazos con la comunidad. Teme por el futuro de su hija”, dice la demanda. “Le preocupa que su hija sea objeto de control migratorio. También teme que su familia sea separada o que sus hijos, ciudadanos estadounidenses, se vean obligados a mudarse a un país desconocido”.

Mark, un ciudadano de Brasil

La demanda se completó con Mark, quien reside en Florida, pero ha vivido en Estados Unidos durante los últimos cinco años y se encuentra en proceso de solicitar la residencia permanente legal por vínculos familiares.

“Su esposa dio a luz a su primer hijo, Matthew, en Florida en marzo de 2025”, indica la demanda de junio de ese año. Cuando se presentó la primera demanda, su hijo todavía no nacía.

La esposa de Mark no tiene estatus legal en Estados Unidos.

“Tras cinco años viviendo en EE.UU., Mark ha forjado fuertes lazos con el país”, se indica en la demanda. “Teme por el futuro de su hijo. Le preocupa que su hijo sea objeto de control migratorio por no hablar el idioma”.

Sigue leyendo: