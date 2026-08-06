Trump firma órdenes que niegan la ciudadanía por derecho de nacimiento a hijos de algunos extranjeros

El presidente Donald Trump firmó órdenes ejecutivas dirigidas a negarles la ciudadanía por derecho de nacimiento a los descendientes del personal diplomático extranjero nacidos en territorio estadounidense y a los hijos de turistas que hayan viajado al país únicamente para dar a luz.

En un apartado adicional también se contempla negarles la ciudadanía a los hijos miembros de grupos terroristas declarados por el gobierno federal.

“El secretario de Estado, el fiscal general, el secretario de Seguridad Nacional y el comisionado del Seguro Social tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar que las regulaciones y políticas de sus respectivos departamentos y agencias sean consistentes con esta orden”, indicó el mandatario en su orden citando una sección de la Ley de inmigración y nacionalidad.

President Donald J. Trump is taking historic action to protect the value of American citizenship by ENDING the practice of birth tourism.



The privilege of United States citizenship is a priceless and profound gift. pic.twitter.com/NAvEhHNioQ — The White House (@WhiteHouse) August 6, 2026

Todo esto se produce días después de que la Corte Suprema se opuso y bloqueó una orden anterior firmada por el republicano de 80 años mediante la cual pretendía impedir la ciudadanía a bebés nacidos en Estados Unidos que no tuvieran al menos un padre que fuera ciudadano o residente permanente.

“Somos prácticamente el único país de cierto tamaño —creo que casi el único— que otorga la ciudadanía por derecho de nacimiento. Pensé que íbamos a ganar en la Corte Suprema. Desafortunadamente, se tomó una decisión muy mala e injusta. Nuestro país sufre las consecuencias. Y vamos a ponerle fin de otra manera.

Estamos haciendo ajustes porque es muy injusto. Hay gente que está creando negocios en torno a esto. Personas adineradas están creando negocios en torno a la ciudadanía por derecho de nacimiento. Así no es como debería funcionar. Es una vergüenza. Están comprando su entrada, y no vamos a permitirlo”, señaló el mandatario de la nación en el Despacho Oval.

Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca, respaldó la decisión del presidente y arremetió en contra del denominado turismo de maternidad.

“La idea de que la gente venga aquí fingiendo ser turista, fingiendo ser visitante, diciendo que quieren ir a Disneylandia o visitar un monumento o un parque nacional, cuando la verdadera razón por la que están aquí es para tener un hijo, para que ese hijo obtenga automáticamente la ciudadanía, abandonar nuestro país y luego tener un hijo ciudadano estadounidense. Bajo este sistema fallido, esto les da acceso a beneficios sociales, en última instancia al derecho al voto y a todos los demás derechos y privilegios que pertenecen exclusivamente a los estadounidenses”, expresó.

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