Trump firma órdenes que niegan la ciudadanía por derecho de nacimiento a hijos de algunos extranjeros

Donald Trump no quita el dedo del renglón y pretende evitar que los hijos de ciertos extranjeros nacidos en EE.UU. obtengan la ciudadanía por nacimiento

Donald Trump, presidente estadounidense

Donald Trump insiste en que ciertos bebes de padres extranjeros nacidos en territorio estadounidense no puedan acceder a la ciudadanía. Crédito: Alex Brandon | AP

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Por  Evaristo Lara

El presidente Donald Trump firmó órdenes ejecutivas dirigidas a negarles la ciudadanía por derecho de nacimiento a los descendientes del personal diplomático extranjero nacidos en territorio estadounidense y a los hijos de turistas que hayan viajado al país únicamente para dar a luz.

En un apartado adicional también se contempla negarles la ciudadanía a los hijos miembros de grupos terroristas declarados por el gobierno federal.

“El secretario de Estado, el fiscal general, el secretario de Seguridad Nacional y el comisionado del Seguro Social tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar que las regulaciones y políticas de sus respectivos departamentos y agencias sean consistentes con esta orden”, indicó el mandatario en su orden citando una sección de la Ley de inmigración y nacionalidad.

Todo esto se produce días después de que la Corte Suprema se opuso y bloqueó una orden anterior firmada por el republicano de 80 años mediante la cual pretendía impedir la ciudadanía a bebés nacidos en Estados Unidos que no tuvieran al menos un padre que fuera ciudadano o residente permanente.

Somos prácticamente el único país de cierto tamaño —creo que casi el único— que otorga la ciudadanía por derecho de nacimiento. Pensé que íbamos a ganar en la Corte Suprema. Desafortunadamente, se tomó una decisión muy mala e injusta. Nuestro país sufre las consecuencias. Y vamos a ponerle fin de otra manera.

Estamos haciendo ajustes porque es muy injusto. Hay gente que está creando negocios en torno a esto. Personas adineradas están creando negocios en torno a la ciudadanía por derecho de nacimiento. Así no es como debería funcionar. Es una vergüenza. Están comprando su entrada, y no vamos a permitirlo”, señaló el mandatario de la nación en el Despacho Oval.

Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca, respaldó la decisión del presidente y arremetió en contra del denominado turismo de maternidad.

“La idea de que la gente venga aquí fingiendo ser turista, fingiendo ser visitante, diciendo que quieren ir a Disneylandia o visitar un monumento o un parque nacional, cuando la verdadera razón por la que están aquí es para tener un hijo, para que ese hijo obtenga automáticamente la ciudadanía, abandonar nuestro país y luego tener un hijo ciudadano estadounidense. Bajo este sistema fallido, esto les da acceso a beneficios sociales, en última instancia al derecho al voto y a todos los demás derechos y privilegios que pertenecen exclusivamente a los estadounidenses”, expresó.

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