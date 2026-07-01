Jefe del DHS usa caso de mujeres chinas para cuestionar la ciudadanía por nacimiento

El secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin, desató una nueva polémica al asegurar, sin presentar pruebas, que mujeres de China viajan a Estados Unidos cuando les queda apenas una semana de embarazo para dar a luz y así obtener la ciudadanía estadounidense para sus hijos.

Las declaraciones ocurrieron durante una entrevista en Fox News, apenas un día después de que la Corte Suprema de Estados Unidos rechazara el intento de la administración del presidente Donald Trump de restringir la ciudadanía por nacimiento, protegida por la Decimocuarta Enmienda de la Constitución.

Mullin vincula el turismo de maternidad con la seguridad nacional

Durante la entrevista, Mullin afirmó que mujeres chinas ingresan al país con visas de turista para dar a luz y posteriormente regresar a su país.

“Vienen a Estados Unidos simplemente para dar a luz… luego regresan a China para criar a un niño bajo el régimen comunista, a pesar de tener la ciudadanía estadounidense”, declaró el funcionario, quien calificó la situación como un asunto de “seguridad nacional”.

Sin embargo, el secretario no presentó evidencia que respaldara sus afirmaciones ni ofreció datos oficiales que demostraran la existencia de un patrón generalizado como el que describió.

Las declaraciones llegan en medio del debate sobre la ciudadanía por nacimiento, uno de los temas prioritarios de la agenda migratoria de Trump.

La Corte Suprema mantiene vigente la ciudadanía por nacimiento

El martes, la Corte Suprema determinó, por 6 votos contra 3, que la orden ejecutiva firmada por Donald Trump para limitar la ciudadanía automática a hijos de inmigrantes era incompatible con la Constitución de Estados Unidos.

En la opinión mayoritaria, el presidente del tribunal, John Roberts, defendió el alcance de la Decimocuarta Enmienda: “La ciudadanía, entonces y ahora, era el derecho a tener derechos: a participar libremente en nuestra comunidad política”.

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