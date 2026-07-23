Texas endurece las reglas contra el “turismo de nacimiento”: Abbott ordena investigar hospitales y médicos

El gobernador de Texas, Greg Abbott, dio un nuevo paso en su política migratoria al firmar una orden ejecutiva que ordena a varias agencias estatales investigar y combatir los llamados esquemas de “birth tourism” o “turismo de nacimiento”, una práctica mediante la cual mujeres viajan a Estados Unidos con el propósito de dar a luz y que sus hijos obtengan la ciudadanía por nacimiento.

La orden, anunciada esta semana, instruye a la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas (HHSC), al Departamento Estatal de Servicios de Salud, a la Junta Médica de Texas, a la Junta de Enfermería y a otras agencias reguladoras a investigar denuncias contra personas o entidades que promuevan o faciliten estas actividades.

“Turismo de parto” en la mira: qué medidas contempla la orden

Según el gobierno estatal, las agencias deberán tomar medidas contra cualquier profesional o establecimiento que participe en estos esquemas. Entre las posibles sanciones figuran:

Suspensión o revocación de licencias profesionales.

Exclusión de contratos y programas estatales.

Otras acciones administrativas o legales previstas por la legislación de Texas.

Abbott afirmó que “la ciudadanía estadounidense no está en venta” y sostuvo que Texas no permitirá que se exploten las leyes migratorias mediante este tipo de prácticas.

La medida llega tras una investigación previa

La nueva orden ejecutiva no surgió de manera aislada, sino que profundiza una ofensiva iniciada por Abbott a principios de julio. En ese momento, el gobernador ordenó investigar a un hospital del sur de Texas que promocionaba paquetes de maternidad para mujeres extranjeras mediante publicidad difundida en México.

Según el gobierno estatal, el centro médico ofrecía servicios dirigidos a embarazadas que viajaban temporalmente a Estados Unidos para dar a luz. Tras conocerse el caso, Abbott instruyó a la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas (HHSC) a abrir una investigación y remitió el expediente al fiscal general, Ken Paxton, para evaluar posibles acciones legales contra los responsables.

Ahora, la nueva orden ejecutiva amplía ese alcance. Ya no se limita a un caso específico, sino que ordena a todas las agencias estatales competentes identificar e investigar a hospitales, clínicas, médicos, enfermeros y cualquier otro proveedor de servicios de salud que participe o facilite esquemas de “birth tourism”.

El objetivo, según la oficina del gobernador, es impedir que organizaciones o profesionales obtengan beneficios económicos promoviendo este tipo de prácticas en Texas.

El mandatario republicano mencionó que el Mission Regional Medical Center anunciaba en países extranjeros “paquetes de nacimiento en el sur de Texas”. (Crédito: Eric Gay / AP)

Un debate que sigue abierto

La decisión también se produce pocas semanas después de que la Corte Suprema mantuviera vigente el principio constitucional de ciudadanía por nacimiento, mientras continúan las disputas políticas sobre su alcance y las iniciativas impulsadas por distintos estados para limitar el llamado “turismo de nacimiento”.

Aunque organizaciones especializadas sostienen que se trata de un fenómeno relativamente poco frecuente en comparación con el total de nacimientos registrados en Estados Unidos, Abbott considera que debe reforzarse la supervisión sobre quienes obtienen beneficios económicos ofreciendo este tipo de servicios.

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