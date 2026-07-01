Republicanos enfurecen por la decisión de la Corte Suprema sobre ciudadanía por nacimiento

Las principales figuras del Partido Republicano, incluido el presidente Donald Trump, enfurecieron por la decisión de la Corte Suprema que rechazó la orden ejecutiva que bloqueaba la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes indocumentados.

La primera reacción del mandatario fue exigir a la mayoría republicana en el Congreso modificar la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de EE.UU.

“¡El Congreso debería comenzar HOY mismo a trabajar para poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento! Contarán con mi apoyo total e incondicional”, escribió Trump en Truth Social.

Sin embargo, aún con el “apoyo incondicional” del presidente, los republicanos tendrían un camino casi imposible, ya que para una reforma constitucional el Congreso requiere una supermayoría para lograrlo. Es decir, al menos 290 votos en la Cámara de Representantes y 67 votos en el Senado, además de 38 estados.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (Lousiana), incluso afirmó que la decisión del Máximo Tribunal “pone en peligro” la seguridad nacional de EE.UU.

“El fallo de hoy es contrario al estado de derecho y pone en peligro nuestra seguridad nacional. Nuestro país no debería estar obligado a permitir la inmigración ilegal a Estados Unidos con el único propósito de obtener la ciudadanía”, afirmó.

El vicepresidente J.D. Vance dijo que la decisión es un “grave error”.

“Este fue un fallo muy decepcionante de la Corte Suprema. Lo respetamos, pero también creemos que fue un error garrafal”, expresó en Fox News con Laura Ingraham. “Una de las consecuencias, Laura, es que la gente venga aquí, literalmente de vacaciones, dé a luz y, de repente, el niño y su familia disfruten de todos los beneficios de la ciudadanía estadounidense”.

La Corte Suprema, con una votación de 6 a 3 el martes, anuló la orden ejecutiva del presidente Trump que restringía la ciudadanía por derecho de nacimiento para hijos de indocumentados, así como turistas y otros viajeros o trabajadores eventuales.

¿Qué dice la opinión de la Corte Suprema?

La opinión fue escrita por magistrado presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, quien fue apoyado por la magistrada Amy Coney Barrett, nombrada por Trump.

En su opinión, el magistrado Roberts invoca la historia de la Decimocuarta Enmienda, aprobada tras la Guerra Civil para resolver la ciudadanía de los exesclavos nacidos en Estados Unidos y luego liberados.

“La ciudadanía, entonces y ahora, era el derecho a tener derechos: a participar libremente en nuestra comunidad política. Los redactores de la Decimocuarta Enmienda extendieron esa promesa a ‘toda persona nacida libre en esta tierra’”, escribió Roberts. “Mantenemos esa promesa hoy”

El magistrado Brett Kavanaugh votó en contra de la orden ejecutiva del presidente Trump, pero discrepó en otros aspectos de la opinión del magistrado presidente.

Otro de los críticos a la decisión de la Corte Suprema fue Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca, y principal asesor en inmigración del presidente Trump.

“Es una de las decisiones más destructivas e indignantes en la larga historia de la Corte Suprema”, Stephen Miller en X. “La ciudadanía estadounidense no es un derecho universal. Pertenece única y exclusivamente a los estadounidenses. Ninguna disposición de la Constitución puede interpretarse como una exigencia de nuestra autodestrucción nacional”.