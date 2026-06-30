Newsom aplaude fallo de Corte Suprema sobre ciudadanía por nacimiento

El gobernador de California, Gavin Newsom, declaró que la Constitución prevaleció tras conocer el fallo de la Corte Suprema que mantiene la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos.

La Corte decidió que la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump el primer día de su segundo mandato era incompatible con la 14.° Enmienda de la Constitución, que reconoce el derecho a la ciudadanía por nacimiento para casi todas las personas nacidas en territorio estadounidense.

The Constitution barely survived today.



By a 5-4 vote, Trump’s Supreme Court declined to let him rewrite the Constitution and end birthright citizenship.



We’re hanging on by a thread. The fight to defend our democracy is far from over. — Gavin Newsom (@GavinNewsom) June 30, 2026

Newsom aseguró que la ciudadanía por nacimiento es un derecho establecido en la Constitución, después de conocer la decisión del máximo tribunal en el caso Trump v. Barbara.

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“La ciudadanía por derecho de nacimiento es una garantía constitucional, así de simple. El fallo de hoy preserva una promesa que ha defendido a Estados Unidos durante generaciones y ha sido una piedra angular de la democracia estadounidense”, declaró Newsom en un comunicado.

“La Constitución prevaleció. Todos hemos triunfado“, agregó el gobernador de California.

El fallo de la Corte Suprema, con seis votos a favor y tres en contra, causó reacciones en diversos sectores del Estado Dorado.

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El grupo UnidoUS dijo que los principios fundamentales de la 14.° Enmienda no pueden ser anulados por una orden ejecutiva, así como una pluma presidencial no puede prevalecer sobre la esencia de la Constitución, que ha prevalecido por más de 150 años.

“Una decisión de cambiar ese claro entendimiento habría creado un caos sin precedentes y socavado la tradición del estado de derecho de nuestra nación”, dijo UnidosUS en un comunicado.

“La Constitución otorga a cada ciudadano estadounidense derechos que ningún presidente, por caprichos políticos o intolerancia, debería poder desmantelar o negar a nadie nacido en esta nación“, añadió la agrupación activista.

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El Immigrant Defenders Law Center (ImmDef) dijo que la decisión del Tribunal Supremo reafirmó que es el pueblo el que forja el destino de esta nación, y no unos pocos privilegiados.

“Nos complace ver que el Tribunal no le otorgó a la administración Trump otra victoria politizada en materia de inmigración, pero debemos reflexionar”, dijo la directora ejecutiva de ImmDef, Lindsay Toczylowski.

“Hoy es un día para no celebrar. El Tribunal confirmó lo que todos ya sabíamos que era cierto, pero nos invita a reflexionar sobre el daño que este caso ha causado a nuestra democracia, y qué vamos a hacer para luchar atrás”, agregó.

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El director de Litigios y Defensa del ImmDef, Álvaro M. Huerta, reiteró que la Constitución defiende desde hace más de un siglo y medio ese derecho fundamental.

“Nos alivia que la Corte Suprema haya rechazado firmemente el abuso de poder de la administración Trump y haya reafirmado lo que, francamente, nunca debió estar en duda. La ciudadanía por derecho de nacimiento no es negociable“, reiteró.

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