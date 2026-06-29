California celebra fallo de Corte Suprema de validar el voto por correo

Funcionarios electorales en California celebraron este lunes el fallo de la Corte Suprema que valida el proceso de aceptar boletas por correo que llegan en un determinado número de días después de una jornada de votación.

El fallo de la Corte, de 5-4, rechazó un intento de impugnar las leyes de más de la mitad de los estados, entre los que está California, que permiten contar las boletas enviadas por correo que llegan después del Día de las Elecciones, siempre y cuando tengan matasellos de ese día o anterior.

This is a win for voters, plain and simple.



California, like many states, utilizes vote-by-mail to increase participation in our democracy. Today’s ruling helps ensure mailed-in-ballots get counted and people’s voices are heard through the democratic process. https://t.co/Fh1m8oWcil — Governor Gavin Newsom (@CAgovernor) June 29, 2026

En la decisión de la Corte Suprema estaban en juego las normas electorales para las próximas elecciones de mitad de mandato en California y en cerca de dos docenas de otros estados que ofrecen plazos de votación más flexibles.

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La ley de California permite que las papeletas se reciban dentro de los siete días posteriores al Día de las Elecciones, siempre que hayan sido enviadas con matasello dentro del plazo.

“La decisión de hoy confirma lo que los votantes del condado de Los Ángeles merecen: la certeza de que una boleta emitida a más tardar el Día de las Elecciones será contada si se recibe dentro del plazo legal establecido por la ley estatal”, dijo el registrador/secretario del condado de Los Ángeles, Dean Logan.

El funcionario electoral expresó que la decisión respalda la preferencia de los votantes de California por opciones de votación que aumenten el acceso y la participación de los residentes.

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“Nuestra oficina seguirá brindando educación al votante, divulgación multilingüe y aprovechando los recursos disponibles para garantizar el acceso al voto a nuestros 5.8 millones de votantes registrados de cara a noviembre y en cada elección posterior”, afirmó.

“Seguimos firmemente comprometidos con la transparencia, la precisión y el cumplimiento de todas las leyes electorales aplicables“, añadió Logan.

En una elección estatal, en el condado de Los Ángeles, entre 700,000 y 1 millón de boletas se devuelven por correo el día de las elecciones o cerca de esa fecha, según la oficina electoral del condado.

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Con 5.8 millones de votantes registrados, el condado de Los Ángeles es la jurisdicción electoral más grande de los Estados Unidos.

El fallo no requiere cambios en las leyes electorales de California. A los 23 millones de votantes registrados en el estado se les envían las papeletas por correo antes de las elecciones, una práctica que comenzó durante la pandemia de COVID-19 para ampliar las opciones de votación.

La secretaria de Estado de California, Shirley Weber, consideró el fallo de la Corte Suprema como una victoria para los votantes, el Estado de derecho y la democracia.

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“Al rechazar los esfuerzos por acortar la ventana de devolución del voto por correo, el tribunal protegió una salvaguarda importante que ayuda a garantizar que miembros de las fuerzas armadas, votantes en el extranjero, californianos con discapacidades y comunidades rurales no queden sin voz por demoras del correo fuera de su control“, dijo Weber en un comunicado.

La funcionaria estatal dijo que la decisión de la Corte Suprema deja en claro que las elecciones pertenecen a la gente y no a las agendas políticas.

“Como secretaria de Estado, seguiré trabajando para garantizar que cada californiano elegible tenga la oportunidad de ser escuchado, porque nuestra democracia es más fuerte cuando cada voz y cada voto cuentan”, añadió Weber.

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El gobernador de California, Gavin Newsom, también mostró su beneplácito por la decisión tomada por la Corte Suprema.

“California, como muchos estados, utiliza el voto por correo para aumentar la participación en nuestra democracia, y el fallo de hoy ayuda a garantizar que las boletas por correo se cuenten y que las voces de las personas sean escuchadas a través del proceso democrático”, expresó Newsom.

“A pesar de los ataques continuos de la administración Trump, continuaremos nuestro trabajo en todo el Estado Dorado para garantizar que cada californiano elegible participe, porque la democracia es más fuerte cuando todos participamos”, agregó el gobernador.

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El presidente Donald Trump calificó la decisión del tribunal como una “tremenda pérdida” para los derechos de los votantes, y volvió a pedir al Congreso que apruebe la “Save America Act”, que prohibirá la mayor parte del voto por correo salvo en circunstancias específicas.

La propuesta presidencial también considera exigir que todos los votantes presenten una identificación con fotografía y una prueba de ciudadanía para emitir su voto.

La “Save America Act” limitaría también quién puede recibir una boleta por correo e impondría un requisito de prueba documental de ciudadanía para registrarse y votar.

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