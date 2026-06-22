Corte Suprema restablece condena contra Pedro Hernández por el asesinato de Etan Patz

La Corte Suprema reinstauró este lunes la condena por homicidio contra Pedro Hernández, el hombre declarado culpable por la desaparición y asesinato de Etan Patz, un niño de 6 años cuyo caso conmocionó al país y transformó la manera en que se abordaban las desapariciones infantiles.

En una decisión de seis votos contra tres, el máximo tribunal revocó un fallo previo de una corte federal de apelaciones que había anulado la condena de Hernández debido a cuestionamientos sobre las instrucciones dadas al jurado durante su segundo juicio.

La resolución representa una victoria para la Fiscalía de Manhattan, que había solicitado la intervención de la Corte Suprema para preservar la sentencia impuesta en 2017. Hernández cumple actualmente una condena de entre 25 años y cadena perpetua por el secuestro y asesinato del menor.

Etan Patz desapareció el 25 de mayo de 1979 cuando caminaba solo hacia la parada del autobús escolar en el barrio neoyorquino de SoHo. Su desaparición captó la atención nacional y convirtió su rostro en uno de los primeros en aparecer en envases de leche distribuidos en todo Estados Unidos, una iniciativa que marcó una nueva etapa en la búsqueda de menores desaparecidos.

“Today the Supreme Court agreed with the findings of multiple lower courts and upheld the trial conviction of Pedro Hernandez for the horrific murder of Etan Patz, which changed a generation of New Yorkers.” ? D.A. Bragg. Watch here to learn more. pic.twitter.com/2K94vZiA6w — Alvin Bragg (@ManhattanDA) June 22, 2026

Una batalla judicial que se extendió por más de una década

Pedro Hernández, nacido en Puerto Rico y residente en Nueva Jersey al momento de su arresto, no fue identificado como sospechoso sino hasta 2012, más de tres décadas después de la desaparición del niño. Las autoridades centraron el caso en una confesión realizada por Hernández durante un interrogatorio policial. Sin embargo, la validez de esa confesión fue objeto de intensas disputas legales.

La defensa argumentó que Hernández posee un bajo coeficiente intelectual y antecedentes de enfermedades mentales que afectan su percepción de la realidad. Sus abogados sostuvieron que la confesión no era confiable porque el acusado se encontraba confundido y creyó que admitir responsabilidad le permitiría terminar el interrogatorio y regresar a su hogar.

También alegaron que Hernández permaneció varias horas bajo custodia antes de recibir la advertencia de sus derechos constitucionales, conocidos como derechos Miranda, y que la confesión grabada ocurrió después de ese prolongado periodo de interrogatorio.

Un primer juicio celebrado en 2015 terminó sin veredicto debido a que el jurado no logró alcanzar un consenso. Dos años después, un segundo jurado lo declaró culpable. Al momento de la desaparición del menor en mayo de 1979, Hernández tenía 18 años y trabajaba en una bodega cercana a la parada del autobús escolar en el barrio del SoHo. Según las autoridades, el sospechoso atrajo al niño al sótano del comercio con la promesa de un refresco para luego asfixiarlo.

? The Supreme Court reinstated a New York man's murder conviction, holding that federal habeas courts cannot overturn state convictions based on legal rules the Supreme Court has never clearly established.



Justices Sotomayor dissents, joined by Kagan and Jackson. pic.twitter.com/Qo0MKApZry — SCOTUS Wire (@scotus_wire) June 22, 2026

La Corte Suprema respalda el veredicto original

La controversia llegó a una corte federal de apelaciones, que en 2025 anuló la condena al considerar insuficiente una respuesta proporcionada por el juez a una pregunta formulada por los jurados durante las deliberaciones. Sin embargo, la mayoría de los magistrados de la Corte Suprema concluyó que el tribunal de apelaciones excedió sus facultades al intervenir en una decisión adoptada por tribunales estatales.

El fallo se apoyó en una ley federal de 1996 que limita la revisión de condenas estatales por parte de tribunales federales. Tras conocerse la decisión, el fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, afirmó que el caso de Etan Patz “cambió a toda una generación de neoyorquinos” y reiteró el compromiso de su oficina con la búsqueda de justicia para la familia del menor.

Por su parte, los abogados de Hernández manifestaron su profunda decepción con el fallo y aseguraron que continuarán defendiendo la inocencia de su cliente.

Aunque el cuerpo de Etan Patz nunca fue encontrado, su caso permanece como uno de los más emblemáticos en la historia criminal de Estados Unidos y un símbolo de la lucha por la protección de los niños desaparecidos.

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