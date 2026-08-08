Así van las votaciones en “La Casa de los Famosos México”, hoy 8 de agosto

Se acerca el día para conocer el nombre del segundo eliminado de “La Casa de los Famosos México 4” y ahora solo cuatro participantes están en la placa después de la salvación de Gema Garoa y son: Ximena Herrera, Masad Altamimi, Memo Schutz y Ernesto Laguardia.

Garoa logró salir de la placa gracias a Moisés Peñaloza, quien ganó el reto de salvación e inmunidad. Desde que inició el programa ambos han tenido una buena relación y mencionó que esa es la razón principal por la que decidió salvarla.

¿Cómo van las votaciones?

Ahora sin Gema en la lista, cuatro participantes están en riesgo de salir de la competencia y según la encuesta del periodista Gerardo Escareño a través de las redes sociales de Vaya Vaya.

En el primer lugar de la consulta se encuentra Memo Schutz con 31 % de votos a favor, en el segundo puesto está Ernesto Laguardia con 28 %, le sigue Masad Altamimi con 27 % y en el último lugar se encuentra la actriz Ximena Herrera con tan solo el 18 % de los votos.

Encuesta de Vaya Vaya. Cortesía: Vaya Vaya /Facebook.

El cierre de las votaciones es el mismo día de la eliminación, por lo tanto, los famosos aún tienen oportunidad de seguir moviendo a sus seguidores. Sin embargo, esta encuesta independiente refleja que Herrera no está siendo del agrado del público y se podría despedir de la competencia.

Una de las mayores sorpresas de esta edición ha sido el periodista deportivo Memo Schutz, puesto que se ha convertido en uno de los favoritos del público y su apoyo se refleja en las redes sociales. Además, también ha ganado corazones gracias a los trajes que ha usado durante las galas alusivas a diferentes deportes.

La semana pasada la cantante Mariana Ochoa se despidió de la competencia y, nuevamente, este tipo de formato demuestra que no importa tanto la trayectoria sino como el público percibe tu personalidad.

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