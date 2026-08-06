Estos son los sentenciados de la segunda gala en “La Casa de los Famosos México”

La tensión sigue al máximo en “La Casa de los Famosos México”. Tras la salida de Mariana Ochoa, los habitantes regresaron al confesionario para la segunda gala de nominación, esta vez con una dinámica que revolucionó el juego y dejó a cinco famosos en riesgo de abandonar el reality.

Galilea Montijo sorprendió a todos con el anuncio: cada participante debía repartir tres, dos y un punto entre tres compañeros distintos, en lugar de nominar solo a dos como en la primera semana.

Moisés Peñaloza, líder de la semana, quedó exento. Fede Vigevani, por su parte, continúa con su papel especial y tampoco pudo ser nominado.

¿Quiénes son los nominados?

Ximena Herrera quedó nominada con la puntación más alta: 18 puntos. En el segundo lugar quedó Masad Altamimi con 11 puntos, mientras que en el tercer puesto está, Memo Schutz, el conductor deportivo está nominado por segunda semana consecutiva.

Después de Schutz sigue Ernesto Laguardia y Gema Garoa con ocho puntos.

Moisés Peñaloza votó por Ernesto Laguardia y afirmó que era por su rendimiento físico. Dijo que Ese Pérez es distraído y a Masad Altamimi por la poca ayuda en el hogar.

Ese Pérez señaló a Masad por no ayudar en el quehacer, a Flor Vigna por problemas de entendimiento y a Arantza por verla triste.

Karina Torres votó por Ximena Herrera, Fede Vigevani, por estrategia, y Yanet García, olvidando momentáneamente su nombre.

Ximena Herrera fue clara: sus votos hacia Gema Garoa, Cynthia Klitbo y Ernesto Laguardia fueron “completamente estratégicos”.

Flor Vigna eligió a Ximena, Memo Schutz y Yanet García por falta de convivencia.

Memo Schutz, con su humor característico, votó por Ximena, Yahir “porque es muy X” y Ese Pérez “por irle al América”.

Brianda Deyanara nominó a Cynthia Klitbo, Ernesto Laguardia y Gema Garoa por problemas de salud y afinidad.

¿Qué sigue?

El destino de los cinco nominados quedará en manos del público. La gala de eliminación se llevará a cabo el domingo 9 de agosto a las 08:30 hora México.

Mientras tanto, la transmisión 24/7 en ViX permitirá seguir cada movimiento dentro de la casa.

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