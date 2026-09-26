Melania Trump admite que el tiempo con Donald y Barron “sufre”

Durante una entrevista en The Big Money Show de Fox Business, la primera dama Melania Trump explicó que las exigencias de sus respectivas agendas han reducido los momentos juntos. La conversación ocurrió mientras promocionaba IMPERIA, una nueva iniciativa dirigida a mujeres ejecutivas y líderes empresariales.

La presentadora Taylor Riggs le preguntó si todavía intenta reunir a la familia para cenar los domingos o si procura ver a Barron cuando tiene oportunidad.

La respuesta de Melania fue directa. Explicó que Donald Trump puede permanecer trabajando en la Oficina Oval hasta las 9:30 de la noche, mientras que ella también tiene compromisos.

“Intentamos encontrar tiempo. Cada vez tenemos menos tiempo para la familia, y eso nos afecta”, dijo la primera dama durante la entrevista. También agregó que están en Washington para trabajar y que lo importante es hacer bien su trabajo.

Sobre Barron, quien tiene 20 años y estudia en la Universidad de Nueva York, Melania comentó: “Barron ya es un hombre joven, así que a veces incluso se alegra de que yo solo quiera hacer lo mío. Y eso está bien”.

El consejo de Melania para las familias

Cuando Riggs le preguntó qué recomendaría a las madres que sienten que están intentando hacerlo todo, Melania respondió que la clave es programar el tiempo familiar.

“Es bueno programarlo, siempre es bueno porque todos están muy ocupados”, señaló.

Sus comentarios generaron interpretaciones distintas. IBTimes UK presentó las declaraciones como una admisión de que el tiempo familiar está “sufriendo”, mientras que The Daily Beast y otras publicaciones fueron más allá e interpretaron sus palabras sobre Barron como una posible señal de distancia. Esa lectura, sin embargo, no fue afirmada por Melania en la entrevista.

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