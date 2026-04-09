Melania Trump niega nexos con Epstein y Ghislaine Maxwell: “Nunca tuve relación”

Desde la Casa Blanca, la primera dama Melania Trump rechazó con dureza las versiones que la vinculan con Jeffrey Epstein y su colaboradora Ghislaine Maxwell.

“Las mentiras que me relacionan con el infame Jeffrey Epstein deben terminar hoy. Quienes las difunden carecen de ética, humildad y respeto”, afirmó. “No cuestiono su ignorancia, pero sí rechazo sus mezquinos intentos de dañar mi reputación”.

Con gesto serio, la también empresaria aseguró que nunca tuvo amistad con Jeffrey Epstein, como han señalado algunos medios. Explicó que tanto ella como su esposo, Donald Trump, coincidieron ocasionalmente en eventos con él, al moverse en los mismos círculos sociales en Nueva York y Palm Beach.

Según detalló, el único encuentro que recuerda ocurrió en el año 2000, en un evento social donde coincidió con Jeffrey Epstein sin saber entonces quién era realmente. “En ese momento no tenía conocimiento de sus actividades delictivas”, aclaró.

Desmintió que Epstein haya sido quien la presentó a Donald Trump, al asegurar que esa versión es falsa y forma parte de las especulaciones que buscan desacreditarla. “Para que quede claro, nunca tuve una relación con Epstein ni con su cómplice Ghislaine Maxwell”, sentenció.

También subrayó que su nombre no aparece en expedientes judiciales, declaraciones de víctimas ni en pesquisas del FBI vinculadas al caso de Jeffrey Epstein. En la misma línea, aseguró que nunca ha sido citada ni ha participado como testigo en ningún proceso relacionado con sus crímenes.

Melania Trump instó al Congreso a abrir un espacio formal para que las víctimas de Jeffrey Epstein puedan ser escuchadas en el Capitolio. Planteó una audiencia pública enfocada en las sobrevivientes, donde puedan declarar bajo juramento y con respaldo institucional, para dar visibilidad a sus testimonios y avanzar en la rendición de cuentas.

“Todas y cada una de las mujeres deberían tener su día para contar su historia en público, si así lo desea, y luego su testimonio debería quedar registrado de forma permanente en el acta del Congreso”, expresó.

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