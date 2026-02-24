Epstein fue investigado por la DEA durante años, revelan documentos

Jeffrey Epstein fue objeto de una investigación por parte de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) durante al menos cinco años, reveló CBS News. Un memorándum confidencial del Departamento de Justicia revela posibles vínculos con transferencias financieras sospechosas relacionadas con narcotráfico y prostitución.

El documento, fechado en 2015 y marcado como “sensible”, señala que Epstein y otras 14 personas estaban presuntamente vinculados a “actividades ilícitas de drogas y/o prostitución” en las Islas Vírgenes de Estados Unidos y en la ciudad de Nueva York. El informe, de 69 páginas y con amplias censuras, mantiene ocultos los nombres de los demás investigados y múltiples detalles clave del caso.

Según el medio citado, una fuente policial les indicó que la DEA normalmente solo abre investigaciones cuando existe algún indicio de delitos relacionados con drogas, lo que sugiere que los agentes detectaron posibles nexos con actividades de narcotráfico.

Transferencias sospechosas

El memorándum indica que la investigación se abrió el 17 de diciembre de 2010 en Nueva York y figura como “pendiente judicial”, lo que sugiere que permaneció activa al menos hasta 2015 y que los investigadores podrían haber estado esperando autorizaciones judiciales para realizar registros u otras acciones legales.

El archivo también revela cerca de $50 millones en transferencias bancarias sospechosas entre 2010 y 2015, aunque los nombres de las personas vinculadas a las operaciones fueron eliminados del documento.

Los registros muestran además que la DEA solicitó información a otras agencias federales sobre Epstein. Entre ellas aparecen investigaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en West Palm Beach entre 2006 y 2008, en Las Vegas entre 2009 y 2010 y en París en 2013 bajo el nombre de Operación Angel Watch. También se menciona una investigación del FBI iniciada en 2006 que seguía activa en 2015.

Entre los documentos se incluyen correos electrónicos intercambiados entre Epstein y una modelo polaca —de quien el medio conoce el nombre, pero evitó su revelación a petición del abogado de la modelo por supuestamente haber sido víctima del empresario— relacionada con una transferencia de dos millones de dólares, con quien presuntamente mantenía una relación personal.

El senador Ron Wyden afirmó que los registros sugieren que Epstein pudo haber estado involucrado en actividades delictivas más amplias que los delitos sexuales por los que fue procesado.

Hasta ahora, ni la DEA ni el Departamento de Justicia han ofrecido comentarios adicionales ni han indicado si se publicarán más documentos.

