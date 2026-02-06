El Departamento de Justicia abre a legisladores archivos sin censura de Epstein

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) anunció que, a partir del lunes, permitirá a los legisladores revisar versiones no redactadas de los archivos relacionados con Jeffrey Epstein, en medio de cuestionamientos sobre la transparencia en el manejo de estos documentos. La decisión llega tras críticas de miembros del Congreso que dudan de que el gobierno haya cumplido totalmente con la ley que ordena la divulgación de estos materiales.

En una carta dirigida a los 535 legisladores y obtenida por The Hill, el fiscal general adjunto Patrick Davis confirmó que se pondrán a disposición más de 3 millones de páginas sin editar para su consulta. La revisión se realizará en una sala de lectura del DOJ, donde los congresistas no podrán ingresar con dispositivos electrónicos, aunque sí podrán tomar notas.

Este acceso especial surge porque varios legisladores consideran que aún hay información retenida o excesivamente censurada. La llamada Ley de Transparencia de Epstein permite redacciones limitadas, principalmente para proteger la identidad de las víctimas, pero no para evitar vergüenza, daño reputacional o sensibilidad política de figuras públicas.

El tema ha generado tensión en el Capitolio

El representante Jamie Raskin señaló recientemente que el propio DOJ reconoció tener más de 6 millones de páginas potencialmente relevantes, pero publicó solo cerca de la mitad. Además, indicó que más de 200,000 páginas fueron redactadas o retenidas, lo que despierta dudas sobre el cumplimiento total de la ley.

En el último paquete de documentos divulgados aparecen referencias a figuras públicas y comunicaciones con empresarios y políticos. También incluyen afirmaciones que no han sido verificadas.



Parte de la polémica se debe a que varios correos electrónicos fueron publicados con los nombres de los remitentes ocultos.

Los congresistas Ro Khanna y Thomas Massie, impulsores de la legislación que forzó la publicación de los archivos, pidieron explicaciones al DOJ por estas redacciones. Khanna incluso mostró en redes sociales ejemplos de correos donde los remitentes no aparecen, cuestionando por qué se mantiene esa reserva.

Con esta nueva revisión, se busca aclarar qué se ha revelado realmente y qué sigue bajo resguardo oficial.

