Departamento de Justicia publica más de 3 millones de páginas relacionadas con los archivos Epstein

En la reanudación del compromiso asumido por el Departamento de Justicia con respecto a la publicación de los archivos relacionados con Jeffrey Epstein, líder de una red de explotación sexual de menores, este viernes se compartieron más de 3.5 millones de páginas, 2,000 videos y 180,000 imágenes.

Durante una conferencia de prensa, Todd Blanche, fiscal general adjunto, descartó que la Casa Blanca participado en la revisión de los documentos antes de hacerlo públicos e enfatizó que no se protegió al presidente Donald Trump como llegaron a señalar algunos de sus críticos.

“Para que quede claro: no tuvieron nada que ver con esta revisión. No la supervisaron. No le indicaron a este departamento cómo realizarla, qué buscar, qué ocultar y qué no ocultar.

Existe la idea generalizada de que el Departamento de Justicia debe proteger a Donald J. Trump. Eso no es cierto. Nunca fue así. Siempre nos preocupan las víctimas”, indicó el funcionario.

Recurrentemente, los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes han mencionado que, durante un período de 15 años, el nombre de Trump aparece en múltiples ocasiones en los correos electrónicos enviados por Epstein a su pareja y cómplice la francesa Ghislaine Noelle Marion Maxwell, así como a Michael Wolff, autor de un libro sobre el primer mandato del presidente republicano.

Por otra parte, Todd Blanche mencionó todas las imágenes publicadas donde aparecen mujeres serán censuradas, salvo en el caso de Ghislaine Maxwell, a quien se le condenó a prisión por haber fungido como cómplice del financiero Epstein.

Cabe señalar que, parte de la nueva información proporcionada incluye los denominados formularios “302”, es decir documentación escrita a partir de entrevistas realizadas por agentes federales a presuntas víctimas de Jeffrey Epstein donde denunciaban los abusos cometidos en su contra.

Con el objetivo de evitar malinterpretaciones acerca del material dado a conocer, el fiscal Blanche señaló que los miembros del Congreso pueden acceder a su versión sin editar.

“Si algún miembro del Congreso desea revisar cualquier parte de la respuesta de producción en cualquier formato no redactado, puede hacer arreglos con el departamento para hacerlo, y estaremos encantados de hacerlo”, mencionó.

