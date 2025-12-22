Al menos 13 fotos de los archivos Epstein fueron eliminadas del sitio web del Departamento de Justicia de EE.UU.

El Departamento de Justicia retiró de su sitio web documentos de los archivos del fallecido agresor sexual Jeffrey Epstein, incluida una foto del presidente Donald Trump, debido a las preocupaciones expresadas por las víctimas, informó subsecretario de Justicia, Todd Blanche.

El funcionario rechazó las críticas que sugerían que la eliminación estaba relacionada con el presidente estadounidense y afirmó que la fotografía en la que aparecía Trump también mostraba imágenes de mujeres sin censurar.

Al menos 13 archivos, de los miles publicados el viernes relacionados con Epstein, desaparecieron del sitio web sin explicación alguna, el sábado.

Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes cuestionaron la eliminación de las imágenes. En una publicación en redes sociales, preguntaron a la fiscal general Pam Bondi: “¿Qué más se está ocultando?”.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) informó el domingo en una publicación en X que la imagen de Trump fue señalada por un juez del Distrito Sur de Nueva York por “posibles acciones adicionales con el fin de proteger a las víctimas”.

Añadió que la imagen fue eliminada temporalmente para una revisión más exhaustiva “por precaución”.

“Tras la revisión, se determinó que no hay pruebas de que ninguna víctima de Epstein aparezca en la fotografía, y esta ha sido publicada de nuevo sin ninguna alteración ni censura”, declaró el DOJ.

La imagen reapareció a primera hora del domingo y está disponible a través de un enlace al sitio web. Los demás archivos seguían sin estar a disposición del público en la noche del domingo.

Department de Justicia de EE.UU.: Una imagen con fotos enmarcadas sobre un escritorio fue removida del portal del Departamento de Justicia pero reapareció este domingo.

Blanche calificó de “ridícula” la sugerencia de que la foto fuera eliminada debido al mandatario. “No tiene nada que ver con el presidente Trump”, declaró a NBC News.

“Ya se han publicado docenas de fotos del presidente Trump junto al señor Epstein”.

“Por lo tanto, la idea de que elimináramos una sola foto porque aparecía el presidente Trump es ridícula”, añadió.

Blanche dijo que un juez de Nueva York “nos ha ordenado escuchar a cualquier víctima o grupo de defensa de los derechos de las víctimas si tienen alguna inquietud”, al referirse al motivo para eliminar algunos archivos publicados anteriormente.

“Se retiraron varias fotografías después de haber sido publicadas el viernes”, declaró.

Trump ha negado sistemáticamente cualquier irregularidad en relación con Epstein y no ha sido acusado de ningún delito por sus víctimas. No hay indicios de que estas fotografías impliquen algún delito.

Críticas contra el Departamento de Justicia

El DOJ ha sido criticado por no haber publicado todos los archivos antes de la fecha límite del viernes, tal como lo exige la ley.

Los documentos, que incluyen fotos, videos y material de investigación relacionados con Epstein, eran muy esperados después de que el Congreso aprobara una ley que exigía su publicación íntegra antes del viernes.

El congresista Thomas Massie, republicano de Kentucky que lideró la iniciativa para la publicación de los archivos, declaró sentirse frustrado por la respuesta del gobierno de Trump y afirmó que su prioridad es que se haga justicia para las víctimas.

Indicó que prepara una acusación por desacato contra la fiscal general Pam Bondi.

“Están ignorando el espíritu y la letra de la ley”, declaró a CBS News el domingo. “Es muy preocupante la postura que han adoptado. No estaré satisfecho hasta que las víctimas estén satisfechas”.

La imagen incluida en los archivos eliminados muestra un escritorio en la casa de Epstein con un cajón abierto lleno de otras fotos, una de las cuales muestra al presidente con Epstein, la primera dama Melania Trump y Ghislaine Maxwell, socia de Epstein condenada por sus crímenes.

También se pueden ver fotos enmarcadas encima del escritorio.

Diez de los archivos faltantes incluyen imágenes que muestran aparentemente la misma habitación: una pequeña sala de masajes con nubes pintadas en el techo y papel tapiz marrón con estampados y múltiples desnudos. Algunas parecen ser fotografías, otras son obras de arte.

Los rostros de la mayoría de las mujeres que aparecen en la pared han sido censurados. Sin embargo, uno aparece tachado en un archivo, pero es claramente visible en otros tres.

Otro rostro permanece sin censurar en todos los archivos, mientras que una imagen pintada de la misma persona también es visible.

El sábado, los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, cuestionando la eliminación de los archivos, publicaron la foto de Trump que faltaba en las redes sociales y preguntaron a la fiscal general Pam Bondi si era cierto que la imagen había sido eliminada.

“¿Qué más se está ocultando? Necesitamos transparencia para el público estadounidense”, escribió el comité.

Departamento de Justicia de EE.UU.: Figuras como el papa Juan Pablo II y Bill Clinton aparecen en fotos de los archivos de Epstein.

Desconfianza creciente

La eliminación de los archivos se produce en un momento de creciente desconfianza hacia el gobierno estadounidense y los archivos de Epstein.

Los documentos publicados el viernes salieron a la luz gracias a una ley del Congreso que obligó al DOJ a divulgarlos.

El DOJ declaró que cumpliría con la solicitud del Congreso de publicar los documentos, con algunas condiciones.

Se censuró la información personal identificable de las víctimas de Epstein, el material que mostraba abuso sexual infantil y el material que mostraba abuso físico.

También cualquier registro que “pudiera poner en peligro una investigación federal en curso” o cualquier documento clasificado que deba permanecer en secreto para proteger la “defensa nacional o la política exterior”.

Sin embargo, muchos de los documentos publicados estaban fuertemente censurados.

Se obtuvo poca información nueva sobre los crímenes de Epstein y documentos como los memorandos internos del Departamento de Justicia sobre las decisiones de acusación no se incluyeron en los archivos publicados.

Con información adicional de Alison Benjamin y Benedict Garman.

