El demócrata Robert García revela más fotos de Trump con Jeffrey Epstein

Después de que el Comité de Supervisión recibió más de 95,000 fotografías donde aparecen hombres ricos y poderosos que convivieron con Jeffrey Epstein, el demócrata Robert García, miembro de mayor rango del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental, pidió terminar con el encubrimiento del gobierno mostrado hacia dicho caso.

“Es hora de poner fin a este encubrimiento de la Casa Blanca y hacer justicia a los sobrevivientes de Jeffrey Epstein y sus poderosos amigos. Estas inquietantes fotos plantean aún más preguntas sobre Epstein y sus relaciones con algunos de los hombres más poderosos del mundo. No descansaremos hasta que el pueblo estadounidense conozca la verdad. El Departamento de Justicia debe publicar todos los archivos, ¡YA!”, indicó.

El mes pasado, el presidente anunció a través de su cuenta en la plataforma Truth Social que había firmado el proyecto de ley que ordena al Departamento de Justicia (DOJ) publicar todos sus archivos relacionados con Jeffrey Epstein.

“Los demócratas han utilizado el tema de Epstein, que les afecta mucho más que al Partido Republicano, para intentar desviar la atención. Tal vez pronto se revele la verdad sobre estos demócratas y sus vínculos con Jeffrey Epstein, ¡porque acabo de firmar el proyecto de ley para publicar los archivos de Epstein!”, escribió.

Donald Trump acudió a varias reuniones organizadas por Jeffrey Epstein. Crédito: Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental | Cortesía

El proyecto de ley, formalmente conocido como Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, fue aprobado por la Cámara de Representantes y también el Senado.

Una vez que se pueda revisar el material ligado al financiero neoyorquino que terminó suicidándose su celda en 2019 tras declarado líder de una explotación sexual de menores de edad, las familiares de sus víctimas buscan evidenciar a posibles cómplices y responsabilidades penales.

Steve Bannon hace alguno años visitó a Jeffrey Epstein para sostener una charla. Crédito: Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental | Cortesía

De hecho, previo a la revelación de las fotografías donde se aprecia a Donald Trump e incluso hasta Steve Bannon acompañando a Jeffrey Epstein, también surgieron indicios de nexos del controversial financiero con al menos dos demócratas de alto nivel.

Noticia en desarrollo…

