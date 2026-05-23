Operación Firewall concluye con 341 arrestos de depredadores sexuales

Una operación multidisciplinaria contra la explotación infantil, llevada a cabo por 112 agencias policiales y liderada por el Grupo de Trabajo Regional de Los Ángeles contra los Delitos Cibernéticos contra Niños (ICAC) resultó en cientos de detenidos.

El resultado de la Operación Firewall (Operación Cortafuegos) es de 341 arrestos de presuntos depredadores digitales y la identificación o rescate de 40 niños, de edades que van de 1 a 17 años. La operación se desarrolló del 19 de abril al 3 de mayo en cinco condados: Los Ángeles, Orange, San Bernardino, Santa Bárbara y Ventura.

Los sospechosos arrestados durante la operación encubierta están involucrados en delitos como producción, posesión y distribución de material de abuso sexual infantil, actos lascivos con un menor, contacto o intento de encuentro con un menor con fines lascivos, trata de personas, incumplimiento del registro como delincuente sexual convicto e infracciones de libertad condicional o libertad vigilada.

El primer fiscal adjunto de Estados Unidos, Bill Essayli, destacó una sentencia de 45 años de prisión para Daniel Navarro, de Victorville, en el condado de San Bernardino, quien manipuló a dos niñas en Instagram y traficó a una de ellas a México en complicidad con Julie Lee, residente de Garden Grove.

Navarro se hizo pasar como “Danny”, un jugador de fútbol americano adolescente en Instagram para explotar sexualmente a dos adolescentes que conoció en la red social, y por llevar a una víctima del condado de San Luis Obispo a México para participar en actividades sexuales ilícitas. Las autoridades mexicanas lograron finalmente rescatar a la víctima en una residencia en Tijuana.

El depredador sexual estaba en custodia federal desde julio de 2022. Su juicio, que duró apenas cuatro días, se llevó a cabo en julio de 2025.

“Los delitos contra los niños constituyen una de las principales prioridades del Departamento de Justicia, y no descansaremos hasta asegurar condenas de larga duración para los autores de estos casos”, declaró Essaily en una conferencia de prensa el jueves.

Cartel que explica los peligros para los menores que tienen acceso a celulares y otros dispositivos. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Advierten sobre el violento grupo ‘764’

El funcionario federal emitió una advertencia con respecto al ‘764’, un grupo extremista violento y nihilista en línea que ataca a jóvenes vulnerables a través de salas de chat y redes sociales para coaccionarlos a autolesionarse gravemente y a producir material explícito.

“Este es un problema muy grave que estamos detectando entre la población más joven”, dijo Essaily. “Se trata de grupos que se forman en línea y cuyo objetivo es atraer a niños y tomarlos como blanco para que produzcan material de abuso sexual infantil e imágenes de autolesiones”.

Los miembros del grupo ‘764’ son conocidos por el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional e incurren en conductas delictivas, tanto dentro de los Estados Unidos como en el extranjero, con el fin de promover objetivos políticos, sociales y religiosos que derivan, principalmente, de un odio hacia la sociedad en su conjunto y del deseo de provocar su colapso sembrando discordia, caos, destrucción e inestabilidad social.

Actualmente, la red nacional ICAC incluye 61 grupos de trabajo coordinados y más de 5,400 agencias participantes en todo el país. El grupo de trabajo regional ICAC de Los Ángeles, liderado por el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), en uno de los más grandes de su tipo en el país.

“Durante esta Operación Firewall, los investigadores realizaron trabajo encubierto proactivo en múltiples plataformas de redes sociales y ejecutaron numerosas órdenes de registro domiciliario y de arresto en toda la región de los cinco condados”, informó Jim McDonnell, Jefe del LAPD.

“La magnitud de los delitos y el aumento exponencial de los informes de explotación infantil en línea son espantosos, pero los resultados de esta operación demuestran algo igualmente poderoso”.

El fiscal federal especial Bill Essayli (der.) y el fiscal de distrito Nathan Hochman durante el anuncio en Los Ángeles del exitoso operativo.

Arrestos en otros condados

En el condado de San Bernardino, el Departamento del Alguacil realizó más de 100 arrestos. En el condado de Orange, los alguaciles efectuaron 19 arrestos, 10 de los cuales fueron en operaciones encubiertas llevadas a cabo junto con agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI). Los agentes encubiertos se hicieron pasar por niñas de 13 años.

En Long Beach, una investigación sobre un residente sospechoso de fabricar y poseer pornografía infantil reveló que poseía más de 150,000 imágenes ilícitas.

Las autoridades declararon que los grupos de depredadores que tienen como objetivo a los niños con frecuencia utilizan las plataformas de redes sociales para compartir material de abuso sexual infantil, difundiéndolo en línea a través de sus diversas redes.

Asimismo, afirmaron que a menudo chantajean a las víctimas para obligarlas a cumplir con sus exigencias, que varía desde la automutilación hasta la realización de actos sexuales -tanto en línea como en persona-, el maltrato a animales, la explotación sexual de hermanos, actos de violencia y amenazas de violencia, suicidio o asesinato.

Otro caso que resolvió en febrero el Grupo de Trabajo Conjunto contra el Terrorismo del FBI fue el arresto de Matthew Edward Fisher, un joven de 18 años oriundo de Pennsylvania.

Se cree que Fisher actuó en consonancia con la ideología ‘764’. Se procedió a su detención en virtud de una denuncia federal, dado que se desplazó con la intención de participar en conductas sexuales ilícitas con una menor de edad.

Según los registros judiciales, el acusado manipuló a una niña de 13 años para que le enviara material sexualmente explícito de sí misma, así como imágenes en las que aparecía autolesionándose, un patrón de abuso que guarda coherencia con el extremismo violento de corte nihilista.

“Finalmente, la persuadió para que huyera de su hogar y se reuniera con él en un motel de Santa Clarita”, reveló el fiscal federal Essaily. “Afortunadamente, ese mismo día logramos localizarlos y rescatar a la menor de dicho establecimiento”.

Nathan Hochman, fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, dijo: “Si están ahí afuera creando contenido y aprovechándose de estos niños, si distribuyen pornografía infantil, si incluso consumen pornografía de abuso sexual infantil, los encontraremos. Los arrestaremos. Los procesaremos y los castigaremos”.

Y, en un mensaje a los padres de familia, les advirtió: “Si fueras padre, nunca llevarías físicamente a tu hijo a una habitación y lo dejarías solo con un depredador o un pedófilo. Sin embargo, todos los días, los padres les dan a sus hijos dispositivos electrónicos que les dan acceso digital a un depredador o pedófilo”.

Hochman describió la denuncia formal en contra Michael Leslie, de 35 años, a quien se le acusa de crear y vender videos en los que aparece a sí mismo realizando actos de índole sexual —en ocasiones junto a otros adultos— mientras visualiza grabaciones de niños que están siendo víctimas de abuso.

“Se le imputa el presunto delito de lucrarse con este material, el cual está vinculado a la explotación ilegal de menores, algunos de ellos de tan solo un año”, manifestó Hochman.

Tras su detención, se reveló la existencia de más de 600 imágenes distintas de niños con edades comprendidas entre uno y 10 años, las cuales se encontraban almacenadas en sus computadoras.