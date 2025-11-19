Donald Trump firma ley que ordena la publicación de los archivos Epstein

Donald Trump, anunció este miércoles a través de su cuenta en Truth Social firmó el proyecto de ley que ordena al Departamento de Justicia (DOJ) publicar todos sus archivos relacionados con Jeffrey Epstein.

“Los demócratas han utilizado el tema de Epstein, que les afecta mucho más que al Partido Republicano, para intentar desviar la atención de nuestras INCREÍBLES victorias”, fue el mensaje con el que el mandatario acompañó la noticia de haber ratificado el proyecto de ley, un día después de que el Congreso ordenara enviarlo a su escritorio.

“Tal vez pronto se revele la verdad sobre estos demócratas y sus vínculos con Jeffrey Epstein, ¡porque acabo de firmar el proyecto de ley para publicar los archivos de Epstein!”, dijo.

El proyecto de ley, formalmente conocido como Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, fue aprobado por la Cámara de Representantes el martes con una votación de 427 a favor y solo 1 en contra, mostrando un respaldo casi unánime al esfuerzo legislativo.

El Senado de forma unánime se encargó de aprobarlo sin necesidad de una nueva votación y lo remitió a la Casa Blanca, gracias a una moción que fue presentada por el líder de la minoría demócrata Chuck Schummer.

Pese a la firma de Trump, la fiscal general, Pam Bondi, adelantó este miércoles que el Departamento de Justicia tenía hasta 30 días para liberar los archivos en su totalidad.

La ley llega luego de más de cuatro años de reclamos de transparencia por parte de la oposición de Trump, así como de las familiares de las víctimas de Epstein, quienes buscan que la publicación permita evidenciar posibles cómplices y responsabilidades penales.

La ley avanzó gracias a que la semana pasada un grupo de demócratas de la Cámara Baja adelantó unos 20,000 archivos nuevos que incluían correos donde el pederasta fallecido aseguraba que Trump tenía conocimiento de sus crímenes y que de hecho había pasado “horas” con una de las víctimas en su mansión.

El mandatario republicano se ha mostrado molesto por los señalamientos en su contra relacionados al caso Epstein, al punto en el que el viernes pasado le ordenó a una reportera que se callara y la llamó “cerdita” cuando ella le preguntaba sobre los archivos que lo involucran posiblemente con víctimas.

Hasta el momento no está claro si el Departamento de Justicia intentará citar la nueva investigación como justificación para eximir gran parte de los archivos de la divulgación pública debido a su relevancia para la nueva investigación, a pesar de que el Departamento de Justicia y el FBI afirmaron inequívocamente en un comunicado de julio que no descubrieron ninguna evidencia en una revisión de los archivos que respaldara una investigación previa contra ninguna persona no acusada.

