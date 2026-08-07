Rodrigo Vidal revela que el Ozempic lo llevó al borde de la muerte

El uso de Ozempic, un medicamento originalmente diseñado para tratar la diabetes tipo 2, se ha convertido en una tendencia mundial para la pérdida de peso rápida. Sin embargo, detrás de esta moda, se esconden riesgos graves que el actor mexicano Rodrigo Vidal experimentó en carne propia, llevándolo al borde de la muerte.

En una entrevista reveladora con la revista TvNotas, Vidal, conocido por papeles en novelas como “El privilegio de amar”, compartió los detalles de su crítico estado de salud, ocurrido en 2024, con el objetivo de advertir a la población sobre los peligros de automedicarse y seguir modas sin supervisión médica.

Mencionó a la revista que motivado por recomendaciones de terceros y la creciente popularidad del fármaco, el actor decidió recurrir a Ozempic para perder peso. Lo que parecía una solución rápida y efectiva, pronto se convertiría en una pesadilla. Durante los primeros tres meses, el medicamento no le causó ninguna molestia aparente, lo que le dio una falsa sensación de seguridad.

Sin embargo, al intentar una segunda fase del tratamiento, la situación cambió drásticamente. Su cuerpo rechazó el medicamento de forma violenta. “La segunda vez que me lo pusieron ya no lo toleré”, declaró el actor.

Síntomas alarmantes

Vidal describió el dolor como “atravesado por una lanza de adelante para atrás”, un sufrimiento intenso acompañado de vómitos y sudoración fría que lo obligaron a acudir de urgencia al hospital. Fue allí donde los médicos le diagnosticaron pancreatitis, una inflamación grave del páncreas que puede ser mortal.

El actor confesó que no era plenamente consciente de la gravedad de su cuadro clínico hasta que recibió el diagnóstico y comprendió que su vida corría peligro. “Me enteré de que por este padecimiento podría haber un desenlace fatal”, admitió.

Añadió que el tratamiento para salvar su vida fue extremo. Durante diez días, Vidal tuvo que someterse a un ayuno seco y ser alimentado por sondas, seguido de una dieta blanda que se extendió por varios meses para lograr su recuperación.

El actor hizo un llamado a la responsabilidad: “Sí hubo riesgo de perder la vida. Hay que ver a un especialista, si te vas a poner un producto o vas a tomar una pastilla, primero ve con un experto a que te hagan los estudios para ver si tu cuerpo lo acepta. Por eso, por favor, no pongas en riesgo tu salud por nada”, sentenció a la revista.

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