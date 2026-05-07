Kris Jenner afirma que se enfermó cuando probó el Ozempic: “Me sentó muy mal”

Kris Jenner, conocida por su impecable gestión de la fama de sus hijas y por su propio imperio mediático, confesó recientemente que probó Ozempic, el popular medicamento para la diabetes tipo 2 que muchas celebridades usan para adelgazar, pero la experiencia terminó siendo un rotundo fracaso.

En una conversación para el podcast “SHE MD”, la empresaria de 69 años aseguró que se enfermó gravemente tras aplicarse la inyección. “No hice un Ozempic. Lo probé. Lo probamos una vez cuando nadie sabía qué era, y me sentó muy mal“, declaró.

Jenner relató que los malestares fueron tan intensos que no pudo seguir con su rutina de trabajo. “Llamé a mi médico y le dije: ‘Ya no puedo trabajar. No puedo, estoy muy mal. Tengo náuseas'”, recordó. Ante la emergencia, su doctora le respondió: “Está bien, probemos con otra cosa”.

Kris Jenner deslumbró durante su paso por la Met Gala 2026. La temática de este año era “Fashion is Art”. Crédito: Evan Agostini/Invision/AP.

Investigó sobre alternativas

La madre de Kim Kardashian explicó que, tras ese episodio, ella y su médica investigaron otras alternativas en distintos centros de salud. Finalmente, descartaron por completo el uso de fármacos GLP-1 como Ozempic y optaron por un tratamiento con inyecciones de péptidos, que según Jenner se adaptaron mucho mejor a su organismo.

Mientras que figuras como la tenista Serena Williams han defendido públicamente el uso de GLP-1 para controlar el peso, Kris Jenner prefiere mantenerse alejada de estas inyecciones.

Su prioridad, afirma, es someterse a análisis de sangre cada tres meses para mantener sus hormonas equilibradas, un cuidado que considera fundamental para la salud femenina después de los 45 años.

“Me enfermé mucho con eso”, concluyó Jenner, dejando claro que, al menos en el caso de Ozempic, no lo piensa usar.

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