Kris Jenner sorprendió con un inesperado cambio de look

Kris Jenner sorprendió a sus seguidores con un inesperado y radical cambio de look a sus 69 años. La matriarca del clan Kardashian-Jenner se despidió de su característica cabellera negra.

A través de su cuenta de Instagram, la empresaria sorprendió al compartir un par de fotos en las que luce una melena rubia platinada que contrasta completamente con su característico cabello oscuro.

“¡Tuvimos un divertido momento rubio esta noche!”, escribió Kris Jenner para acompañar las imágenes, que tuvieron miles de likes y reacciones.

La empresaria y productora mostró su transformación junto a su estilista de confianza, Chris Appleton, conocido por trabajar con figuras como Kim Kardashian y Jennifer Lopez.

Por su parte, Appleton indicó que fue un experimento para probar algo diferente, el cual Jenner adoptó sin dudarlo.

El cambio causó un gran revuelo en redes sociales, superando el millón de reproducciones y generando una oleada de comentarios halagadores tanto de fans como de celebridades, incluyendo elogios de sus hijas Khloé y Kim.

Algunos seguidores especularon si el nuevo look será definitivo, aunque fuentes cercanas indicaron que podría tratarse de un cambio temporal para una sesión fotográfica especial.

Este cambio refuerza la imagen de Jenner como una mujer segura, moderna y atrevida, que no teme reinventarse y seguir marcando tendencia en el mundo del entretenimiento y la moda, consolidándose como un icono de elegancia y estilo sin importar la edad.

