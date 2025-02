Kris Jenner vende en $13.5 millones mansión de ‘Keeping Up With The Kardashians’

La vida es de ciclos y el de Kris Jenner como propietaria de su famosa mansión en Hidden Hills, California, está por llegar a su fin, luego de que se diera a conocer que la lanzó a la venta por $13.5 millones de dólares.

El inmueble, que se hiciera conocido por aparecer en el reality ‘Keeping Up With The Kardashians’, también puede ser adquirido completamente amueblado, pero para ello los interesados deberán desembolsar $400,000 dólares más.

La información sobre la venta fue dada a conocer por el New York Times, medio en el que se incluyó una declaración de la mismísima Kris Jenner.

“He compartido tantos recuerdos inolvidables en esta increíble casa con mi familia y estoy emocionada de verla comenzar un nuevo capítulo con sus próximos propietarios”, dijo la matriarca de los Jenner en sus primeras impresiones tras lanzar al mercado su casa.

La residencia, a pesar de datar del año 1998 luce como en sus mejores tiempos, pues Jenner cambió recientemente hasta los muebles, los cuales son del mayorista europeo de lujo Eichholtz.

La casa, que es de estilo Mediterráneo y es considerada como un epitoma de lujo y elegancia, cuenta con una extensión de 8,860 pies cuadrados, con seis recámaras y con ocho baños.

Al igual goza de vestíbulo, cocina, comedor, sala de estar, sala principal, bar, oficina, gimnasio, baño de vapor, balcones, cuarto de lavado, garaje, entre otras habitaciones.

Al exterior, en su lote de 1.55 acres, cuenta con terraza, extensas áreas verdes, piscina con su respectiva área de spa, jacuzzi, cabaña de entretenimiento, hoguera, área de barbacoa, entre otras amenidades.

Además de llamar la atención por sus habitaciones y amenidades, la mansión también lo hace por ubicarse al interior de una comunidad cerrada y por contar, al servicio de todos, con canchas de tenis, club de nado, piscina, y centro de barbacoa.

