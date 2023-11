Lanzan a la venta en $8.9 millones la hermosa mansión de Kris Jenner en ‘The Kardashians’

Kris Jenner, de 68 años, ‘habitó’ durante la grabación del reality show ‘Keeping Up With The Kardashians’ una muy linda mansión en Studio City, California, la cual acaba de ser lanzada a la venta en $8.9 millones de dólares.

La propiedad, de la que se solían hacer tomas exteriores durante las grabaciones, nunca perteneció a la matriarca de los Kardashian, sino que simplemente su fachada era utilizada como ambientación.

El inmueble, de acuerdo a TMZ, fue adquirido por sus actuales propietarios en $5.25 millones de dólares en 2018, por lo que podrían anotarse una ganancia de más de $3.7 millones de dólares.

La casa cuenta con 7 recámaras, 9 baños, vestíbulo, cocina, comedor, antecomedor, sala de estar, sala principal, sala de televisión, cuarto de lavado, garaje, entre otras habitaciones

Al exterior goza de terraza, extensas áreas verdes, piscina con su respectiva área de spa, jacuzzi, fuentes, área de barbacoa, entre otras amenidades.

Para ver más imágenes de la falsa mansión de Kris Jenner, da clic aquí.

