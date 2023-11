Salen a la luz las supuestas excentricidades que Luis Miguel pidió para sus conciertos en México

Luis Miguel ya está en México, país en el que dará una serie de conciertos en el marco su de más reciente gira, la cual ha sido todo un éxito desde su primera presentación.

Como era de esperarse, contratar al Sol de México no le iba a salir nada barato a los empresarios a cargo de su contratación, tal y como quedó evidenciado con todo lo que habría exigido para presentarse en la Arena Ciudad de México, ubicada al norte de la capital mexicana.

Trascendió que para sus conciertos, que irán del 20 al 28 de noviembre, Luismi pidió muchísimas más cosas que no solicitó para su show en la Riviera Maya, pero todo parece indicar que la seguridad es su principal preocupación durante los 7 conciertos que ofrecerá.

Trascendió, tal y como se pudo apreciar en un video, que el intérprete de ‘La Incondicional’ exigió que se le pusiera un helicóptero para sus traslados, pues no estaba dispuesto a lidiar con los embotellamientos de la mega urbe.

🚨EXCLUSIVA🚨

Así llega Luis Miguel a su Primer Concierto en CDMX 🇲🇽 en Helicóptero 🚁 pic.twitter.com/sJX27G7Gxp — Calin (@Calin_Star1) November 21, 2023

También pidió que su camerino estuviera forrado de blanco para sentirse acogido y evitar el sentimiento de encierro. Al igual pidió toallas blancas, aguas de la marca Fiji, velas aromáticas de vainilla, así como

rosas blancas de tallo largo y sin espinas.

Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles de su alojamiento en la Ciudad de México, pero no sería de extrañar que esté hospedado en alguna de la suites más exclusivas de algún hotel de Paseo de la Reforma, como el Hotel Four Seasons, un lugar que suele ser frecuentado por varias celebridades por su centricidad y por su gran seguridad.

