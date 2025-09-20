Documental exhibe fuerte pelea de Kanye West con Kris Jenner, mamá de Kim Kardashian

El viernes 19 de septiembre se estrenó el documental ‘In Whose Name?’, dirigido por el cineasta Nico Ballesteros, el cual exhibe detalles escalofriantes de la vida del rapero Kanye West, también conocido como YE.

La cinta, que fue lanzada en más de mil salas de cine a lo largo de Estados Unidos, explora diversos episodios de la vida de Kanye West y que van del año 2018 al 2024.

El documental, que fue realizado gracias a un metraje de 3,000 horas, retrata algunos de los capítulos más duros en la vida del ex de Kim Kardashian como su diagnóstico de trastorno bipolar, su fallida carrera presidencial y su relación con la familia de su ex.

Una de las escenas que ha dado más de qué hablar es la que muestra una muy fuerte discusión entre Kanye West y Kris Jenner, la cual se produjo en octubre del 2018 y después de que este decidiera dejar de tomar sus medicamentos.

“Preferiría estar muerto antes que medicado”, se oye decir a West en un fragmento de su discusión, en la que aprovechó para recriminarle por su ausencia durante su hospitalización en el 2016.

“La única razón por la que se salieron con la suya es porque yo estaba medicado”, se oye gritar a Kanye West, mientras que Kris Jenner buscó calmarlo asegurándole que nada había sido como él lo estaba imaginando.

“No importa lo que diga Internet, importa lo que pensamos, Ye. Te amo. No quiero que no seas perfecto. Quiero que mi hija te ame como tú quieres”, se oye decir a la matriarca de las Kardashian, mientras su entonces yerno la confrontaba por lo que consideró una injusticia.

En la escena se ve a Kanye West alzando la voz en diversos lapsos de su discusión, así como caminando de un lado al otro, mientras que Kris Jenner, quien lucía unos pants rojos, permaneció en el mismo punto e intentó conservar la calma, mientras buscaba hacerlo entrar en razón.

El documental ya había dado de qué hablar con su tráiler y es que en él se mostraba a Kim Kardashian muy afectada tras enterarse que su entonces pareja había dejado de tomar sus medicamentos.

En el material, se escucha a Kim Kardashian llorando mientras le dice a West: “Tu personalidad no era así hace unos años”.

Un momento que muestra cómo las tensiones en su matrimonio fueron creciendo, en paralelo a las luchas personales de West con su salud mental.

