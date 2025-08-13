Kim Kardashian llora al descubrir que Kanye West lleva meses sin medicarse, según nuevo documental

Kanye West, conocido ahora como Ye, es el protagonista de un nuevo documental titulado In Whose Name?, que promete arrojar una mirada sin censura a los últimos seis años de su vida. El tráiler, lanzado recientemente, revela detalles íntimos sobre la vida personal y profesional del controversial rapero, mostrando momentos impactantes sobre su deteriorada relación con Kim Kardashian, quien aparece visiblemente afectada.

En el material, se escucha a Kim Kardashian llorando mientras le dice a West: “Tu personalidad no era así hace unos años”.

Un momento que muestra cómo las tensiones en su matrimonio fueron creciendo, en paralelo a las luchas personales de West con su salud mental.

Kim Kardashian llora por West

El rapero, diagnosticado con trastorno bipolar, pero recientemente sugiriendo que podría tener autismo, revela en el tráiler que lleva cinco meses sin tomar su medicación, afirmando: “Prefiero estar muerto que medicado”.

El tráiler también captura escenas de la vida cotidiana de West, incluidos sus intentos de interactuar con sus hijos y su trabajo con la marca Yeezy.

Además, se incluyen imágenes de su fallida campaña presidencial y su apoyo a la controvertida frase “White Lives Matter”, la cual generó una ola de críticas.

El documental también hace referencia a sus problemáticas controversias públicas, las cuales lo han colocado constantemente en el ojo del huracán por sus comentarios y actitudes erráticas.

Documental sin filtros

El documental está dirigido por Nicolás Ballesteros, quien pasó seis años grabando la vida de West, capturando momentos difíciles sin saber del todo qué estaba grabando.

Según el productor Simran A. Singh, la película busca ofrecer un retrato sin filtros de Ye, sin juicios ni conclusiones, dejando a los espectadores interpretar los eventos a su manera.

El 19 de septiembre, In Whose Name? se estrenará en más de 1,000 pantallas en cines de EE.UU., y se espera que brinde una perspectiva íntima sobre la vida de uno de los artistas más complejos y polémicos de la música contemporánea.

Con su mezcla de revelaciones personales y públicas, el documental podría ofrecer una visión única sobre los problemas de salud mental, la fama y el impacto que las tensiones familiares pueden tener en la vida de una celebridad.

