Campeón de la Concacaf le cierra las puertas a la selección mexicana: “Que no me necesiten nunca”

Antonio Mohamed dejó clara su postura sobre una posible llegada a la selección de México. El entrenador de los Diablos Rojos del Toluca aseguró que no contempla dirigir al combinado nacional en el futuro, debido al malestar que le dejó el proceso de elección del estratega que encabeza el proyecto rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Durante una entrevista, el técnico argentino reconoció que el capítulo con el Tri quedó cerrado y que actualmente solo vería factible dirigir a la selección de su país natal.

“México ya también la tengo cerrada, así que la única que queda es Argentina, que la veo difícil”, señaló Mohamed en una entrevista para Fox.

Mohamed creía que era el indicado para iniciar el proceso mundialista

El estratega multicampeón en la Liga MX explicó que consideraba tener los argumentos suficientes para asumir la dirección técnica de la Selección Mexicana cuando comenzó el actual ciclo mundialista.

Aunque reiteró su respeto por quienes fueron elegidos para el cargo, admitió que esperaba recibir la oportunidad de liderar el proyecto nacional.

“No me gustó cómo me trataron. Yo creía que tenía que haber sido el técnico en este inicio de mandato, y no los que fueron elegidos, pero con todo el respeto a los que fueron elegidos. Creía que era yo”.

Las declaraciones reflejan una inconformidad que, según el propio entrenador, sigue presente pese al paso del tiempo.

??? ¡MOHAMED YA NO QUIERE DIRIGIR A MÉXICO!



"NO me gustó cómo me trataron y yo tenía que haber sido en este inicio de ciclo… preferí que no me necesiten NUNCA"



'Turco' Mohamed fue directo y habló sobre cómo maneja el enojo en #CuadroTitular ? pic.twitter.com/l7eqguQP6X — FOX (@somos_FOX) June 1, 2026

La frase con la que cerró definitivamente la puerta al Tri

Para Antonio Mohamed, la decisión tomada por los dirigentes del futbol mexicano marcó un punto de quiebre en su relación con la posibilidad de dirigir a la selección.

El actual entrenador de Toluca aseguró que no está dispuesto a reconsiderar una eventual propuesta en el futuro si anteriormente no fue tomado en cuenta.

“Si no me quieren, tampoco me van a querer cuando me necesiten, entonces prefiero que no me necesiten nunca y listo”, aseveró.

La declaración representa una de las posturas más contundentes que ha expresado públicamente sobre el tema desde que comenzó el proceso rumbo al Mundial 2026.

Mohamed revela quién tomó la decisión de no contratarlo

El estratega también confirmó que fueron los propios dirigentes del futbol mexicano quienes decidieron no apostar por su proyecto para la Selección Mexicana.

Sin entrar en detalles sobre nombres o circunstancias específicas, Mohamed afirmó que entiende que cada directivo tiene criterios distintos al momento de tomar decisiones.

“(Fueron) los presidentes. Cada uno tiene su manera de elegir y está bien. No estoy poniendo en duda nada, solamente que cuando se toman decisiones hay dos partes y una parte sale enojada y el enojo lo manejo a mi manera”, acotó.

El vínculo de Antonio Mohamed con México sigue intacto

A pesar de su decepción por no haber sido considerado para dirigir al Tri, el entrenador dejó claro que mantiene un profundo sentido de pertenencia con México, país donde construyó gran parte de su trayectoria profesional.

“Yo me siento más técnico mexicano que de otro país porque hice toda mi vida acá”, agregó.

Su carrera como futbolista y entrenador dentro de la Liga MX lo ha convertido en una de las figuras más reconocidas del futbol mexicano en las últimas décadas.

Mohamed respalda a Javier Aguirre y ve a Rafael Márquez como relevo natural

Más allá de su postura personal, Antonio Mohamed expresó su respaldo al proyecto actual encabezado por Javier Aguirre y consideró acertado que la Selección Mexicana sea dirigida por alguien que conozca a profundidad la cultura y la mentalidad del futbolista mexicano.

Asimismo, avaló la posibilidad de que Rafael Márquez tome las riendas del combinado nacional en el futuro.

“Siento que la selección la tiene que dirigir un mexicano o alguien que conozca bien las raíces del mexicano. Un tipo que conozca la idiosincrasia del mexicano, que haya vivido acá. Entonces está bien que la tenga el Vasco y que después la agarre Rafa”, concluyó

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