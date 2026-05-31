Dónde ver el Mundial 2026 en Los Ángeles: la guía completa de fan zones gratis, watch parties y partidos en SoFi Stadium



El Mundial 2026 llega a Los Ángeles entre el 11 de junio y el 19 de julio. Durante 39 días, la región tendrá diez fan zones oficiales repartidas por todo el condado, el FIFA Fan Festival de apertura en el LA Memorial Coliseum, más de 100 proyecciones gratuitas en 18 parques municipales a través del programa Kick It in the Park de la alcaldesa Karen Bass, la sede cultural Casa México en LA Plaza de Cultura y Artes y ocho partidos en SoFi Stadium, con el debut de Estados Unidos como anfitrión frente a Paraguay.

A las opciones oficiales se suman bares y venues con programación que irán confirmándose durante el torneo. Hay cuatro maneras de vivirlo desde la ciudad: las sedes oficiales gratuitas o de bajo costo al aire libre, el programa municipal en parques, los eventos culturales y comunitarios, o los partidos en SoFi Stadium con boleto. Esta guía las ordena con dirección, fechas confirmadas, costo y cómo llegar en transporte público.

Lo esencial en 30 segundos

10 fan zones oficiales del LA Host Committee repartidas por el condado, del 18 de junio al 19 de julio. Cuatro son gratuitas; el resto requiere boleto vía Eventbrite, desde $5 al día.

del LA Host Committee repartidas por el condado, del 18 de junio al 19 de julio. Cuatro son gratuitas; el resto requiere boleto vía Eventbrite, desde $5 al día. FIFA Fan Festival en el LA Memorial Coliseum , del 11 al 14 de junio. Entrada general $10 con fees incluidos; menores de 12 gratis con boleto reservado.

, del 11 al 14 de junio. Entrada general $10 con fees incluidos; menores de 12 gratis con boleto reservado. Kick It in the Park: más de 100 proyecciones gratuitas en 18 parques de la ciudad, sin boleto ni registro. Capacidad cercana a 1,000 personas por sede.

más de 100 proyecciones gratuitas en 18 parques de la ciudad, sin boleto ni registro. Capacidad cercana a 1,000 personas por sede. Casa México Los Ángeles 2026 en LA Plaza de Cultura y Artes (DTLA). Transmisión de los tres partidos de México, dos Family Festivals y un concierto de salsa. Gratis con RSVP.

en LA Plaza de Cultura y Artes (DTLA). Transmisión de los tres partidos de México, dos Family Festivals y un concierto de salsa. Gratis con RSVP. 8 partidos en SoFi Stadium , del 12 de junio al 10 de julio. USA vs Paraguay abre el torneo en Los Ángeles el 12 de junio a las 6:00 PM.

, del 12 de junio al 10 de julio. USA vs Paraguay abre el torneo en Los Ángeles el 12 de junio a las 6:00 PM. Metro directo al estadio: servicio sin paradas desde 15 puntos de la región, solo los días de partido. Tarifa estándar de $1.75 por trayecto, sin sobrecargo mundialista.

servicio sin paradas desde 15 puntos de la región, solo los días de partido. Tarifa estándar de $1.75 por trayecto, sin sobrecargo mundialista. Estacionamiento en SoFi: caro y limitado. Metro recomienda transporte público; el estacionamiento se agota y la precompra es esencial.

Metro recomienda transporte público; el estacionamiento se agota y la precompra es esencial. Telemundo y Universo transmiten todos los partidos en español. Peacock los tiene en streaming.

transmiten todos los partidos en español. Peacock los tiene en streaming. Mapa interactivo con todas las sedes oficiales, parques, Casa México, bares con programación y rutas de Metro (abajo).

Mapa interactivo de sedes oficiales, watch parties y accesos clave en Los Ángeles

El mapa reúne sedes oficiales, watch parties comunitarias, bares, SoFi Stadium y puntos de transporte para seguir el Mundial 2026 en Los Ángeles. Filtra por capas desde el menú lateral.

La capa Selección La Opinión reúne los puntos destacados si tienes poco tiempo; activa SoFi Stadium y cómo llegar si vas a un partido con boleto.

Cómo usar este mapa. Abre el menú lateral para filtrar por fan zones oficiales, watch parties comunitarias, bares y accesos a SoFi Stadium. La capa Selección La Opinión reúne los puntos destacados en Los Ángeles; activa SoFi Stadium y cómo llegar si vas a un partido con boleto. Abrir mapa en pantalla completa → Guardar o consultar en Google Maps Capas disponibles Selección La Opinión

Fan zones y eventos oficiales

Watch parties comunitarias y culturales

Bares y lugares para ver partidos

SoFi Stadium y cómo llegar El mapa se actualizará conforme organizadores, autoridades y venues anuncien nuevos horarios, registros y sedes.

FIFA Fan Festival: el fin de semana de apertura en el Coliseum

Los Angeles Memorial Coliseum · 3911 S Figueroa St · 11 al 14 de junio

El Coliseum se convierte en la sede central de la celebración durante el fin de semana inaugural. Pantalla grande a mitad de cancha con transmisión en vivo de los partidos, música, programación cultural, experiencias interactivas y gastronomía que refleja la diversidad de la ciudad. Son cuatro días de actividad diaria en uno de los recintos históricos de Los Ángeles.

Entrada: $10 General Admission, fees incluidos. Club Seats y Loge Boxes en $30. Menores de 12 gratis con boleto reservado y acompañados de un adulto con boleto (solo en General Admission).

Boletos: exclusivamente por Ticketmaster. El recinto opera sin efectivo; solo tarjeta o pago móvil.

Cómo llegar: Metro E Line hasta Expo Park/USC o Expo/Vermont, ambas a pasos del Coliseum.

Las 10 fan zones oficiales del LA Host Committee

El comité organizador anunció diez fan zones regionales que se activan de forma escalonada durante las cinco semanas del torneo. Cada una tiene programación propia con pantalla grande, comida, música y actividades familiares. Cuatro son gratuitas: City of Downey, Union Station, Magic Johnson Park y Whittier Narrows. Las demás requieren boleto vía Eventbrite, con precios que arrancan en $5 por día en el Farmers Market y llegan hasta más de $300 por la experiencia VIP del día de la final en Downtown Burbank. En todos los casos hay que reservar el boleto en línea, gratuito o de pago.

Miles de aficionados se darán cita en los fan fest oficiales y watch parties por toda la ciudad. Crédito: AP

1. The Original Farmers Market

18 al 21 de junio · $5 por día o $17 por los cuatro días

Fase de grupos con partidos clave: USA vs Australia y México vs Corea del Sur. Zona de juegos familiares, beer garden y la oferta gastronómica de los más de 40 puestos del mercado. Menores de 3 años gratis.

Cómo llegar: Metro D Line hasta Fairfax Station, luego bus 217 y bajar en Fairfax/3rd.

2. City of Downey

20 de junio · Gratis con reserva · Stonewood Center

Partidos de fase de grupos: Alemania vs Costa de Marfil y Túnez vs Japón. Ceremonia de apertura, exhibición de fútbol, art walk, booths interactivos, food vendors y beer garden.

Cómo llegar: Metro C Line hasta Lakewood Station, luego bus 266 y bajar en Lakewood/Firestone.

3. Heart of the City: Los Ángeles Union Station

25 al 28 de junio · Gratis con reserva

La sede más céntrica del calendario, anclada en Union Station y en LA Plaza de Cultura y Artes. Transmisión simultánea de partidos con el cierre de fase de grupos y el partido estrella de la semana en Los Ángeles: USA vs Turquía (25 de junio). DJ sets, meet & greets, retos interactivos y experiencias inmersivas.

Cómo llegar: Union Station es accesible por Metro A, B, D y J Line, con conexión a Metrolink y Amtrak.

4. Hansen Dam Lake

2 al 5 de julio

Ronda de 32 y cuartos de final en formato festival a orillas del lago. DJ sets, gastronomía global, beer gardens, muralistas en vivo y juegos con premios.

Cómo llegar: Información de transporte por confirmar en losangelesfwc26.com.

5. LA County’s Earvin “Magic” Johnson Park

4 y 5 de julio · Gratis con reserva

Cuartos de final. Actividades familiares, marketplace comunitario, recursos locales, música y food trucks.

Cómo llegar: Metro C Line hasta Avalon Station, luego bus 51 y bajar en Avalon/126th.

6. Los Angeles County Whittier Narrows

9 al 11 de julio · Gratis con reserva

Semifinales y eliminatoria avanzada. Actividades culturales, marketplace comunitario y gastronomía local del San Gabriel Valley.

Cómo llegar: Foothill Transit bus 269, bajar en Santa Anita Ave y Merced Ave.

7. Venice Beach

11 de julio

Eliminatorias en una de las locaciones más reconocibles de la ciudad. Comida global, beer gardens, música en vivo, DJs y programación familiar.

Cómo llegar: Metro E Line hasta Downtown Santa Monica Station, luego Big Blue Bus líneas 1 o 2 hasta Main St/Rose Ave.

8. Fairplex (Pomona)

14 y 15 de julio · 18 y 19 de julio

Paquetes multi-partido que cubren semifinales, tercer puesto y la final. Juegos interactivos, artesanías y exhibiciones educativas sobre la ciencia del fútbol.

Cómo llegar: Metro A Line hasta Pomona North Station, luego Foothill Transit bus 197 hasta White Ave/McKinley Ave, junto a la entrada Red Gate de Fairplex.

9. West Harbor (San Pedro)

14 y 15 de julio · 18 y 19 de julio

Semifinales y final en el waterfront de San Pedro. Actividades futboleras, experiencias interactivas, comida, bebida y DJ en vivo.

Cómo llegar: Metro J Line hasta San Pedro, bajar en Beacon/1st.

10. Downtown Burbank

18 y 19 de julio

Los partidos finales del torneo, incluida la transmisión de la final del Mundial (19 de julio). Entretenimiento en vivo, juegos familiares, experiencias VIP que superan los $300 y una feria callejera internacional adyacente.

Cómo llegar: Metrolink líneas AV o VC desde Union Station, bajar en Burbank Station.

Kick It in the Park: más de 100 watch parties gratuitas en parques de la ciudad

18 parques · 11 de junio al 19 de julio

El programa de la alcaldesa Karen Bass lleva el Mundial a los barrios, en alianza con los distritos del concejo y el Departamento de Recreación y Parques. Pantallas LED móviles, clínicas de fútbol juvenil del programa PlayLA y mesas de recursos comunitarios. Sin boleto, sin registro. Conviene llegar temprano: la capacidad ronda las 1,000 personas por sede. Entre dos y cuatro parques transmiten cada partido, rotando por distrito para que cada distrito del concejo sea anfitrión de siete celebraciones durante el torneo.

El partido inaugural, México vs Sudáfrica del 11 de junio, se proyecta en Wilmington Recreation Center, Echo Park, Sheldon Arleta Park y el propio Coliseum. El 12 de junio, USA vs Paraguay se ve en el Coliseum y en Jackie Tatum Harvard Recreation Center, Stoner Recreation Center y The Autry Museum.

Parques confirmados:

Parque Zona de LA MacArthur Park Westlake/DTLA Echo Park Lake Echo Park Seoul International Park Koreatown Venice Beach Recreation Center Venice Cheviot Hills Recreation Center West LA Westwood Recreation Center Westwood Stoner Recreation Center Sawtelle Northridge Recreation Center San Fernando Valley Whitsett Fields Park Valley Village Lanark Recreation Center Canoga Park Sheldon Arleta Park Arleta Sylmar Recreation Center Sylmar Sycamore Grove Park Highland Park El Sereno Recreation Center El Sereno Jackie Tatum Harvard Rec Center South LA South Park Recreation Center South LA Green Meadows Recreation Center Watts Wilmington Recreation Center Wilmington

Programación y calendario por parque: kickit.lacity.gov

Casa México Los Ángeles 2026: la sede cultural del Mundial

LA Plaza de Cultura y Artes · 501 N Main St, DTLA · 11 de junio al 19 de julio

Aficionados de la Selección Mexicana reaccionan durante un partido del Mundial en una zona de transmisión. Crédito: AP

La sede oficial de hospitalidad del Gobierno de México durante el Mundial. Entrada gratuita a toda la programación con RSVP; las únicas actividades de pago son las clases de cocina en La Cocina de Gloria Molina. Está presentada por el Consulado General de México, LA Plaza de Cultura y Artes, Telemundo 52 y Jive Live, y espera recibir a más de 20,000 visitantes. Transmite en pantalla grande los tres partidos de la Selección Mexicana, monta dos Family Festivals, un concierto de salsa y una instalación artística de cinco semanas.

Calendario de actividades Fecha Evento Horario Jue 11 jun Watch party: México vs Sudáfrica 12:00 PM Jue 18 jun Watch party: México vs Corea del Sur 6:00 PM Mié 24 jun Watch party: México vs República Checa 6:00 PM Dom 28 jun Family Festival 10:00 AM a 5:00 PM Vie 10 jul Summer of Salsa: La Verdad + Super DJ Robby 6:00 a 11:00 PM Sáb 11 jul Family Festival (Mariachi Los Álamos de Garfield HS, Mariachi Olímpico de Roosevelt HS y Mariachi de Palmdale Charter Academy) 10:00 AM a 5:00 PM

Instalación artística permanente

Durante las cinco semanas del torneo, los visitantes pueden recorrer “Tejiendo Redes” de la artista Betsabeé Romero: una portería escultórica tejida con participación comunitaria que integra representaciones de jugadores del juego de pelota prehispánico y futbolistas contemporáneos. La acompaña “Painted Goals”, una muestra de balones intervenidos por el artista Jazzamoart.

Cómo llegar: Metro B o D Line hasta Union Station y caminar cinco minutos hacia el sur por Alameda St. LA Plaza queda en el corazón de El Pueblo, a pasos de Olvera Street.

Los 8 partidos en SoFi Stadium

SoFi Stadium, en Inglewood, recibe ocho partidos entre el 12 de junio y el 10 de julio. El debut de Estados Unidos como país anfitrión se juega aquí el 12 de junio, un día después de la inauguración del torneo en Ciudad de México. Durante el Mundial, el recinto opera bajo el nombre de Los Angeles Stadium.

Fecha Hora (PT) Partido Fase Vie 12 jun 6:00 PM USA vs Paraguay Grupo D, debut de EE. UU. Lun 15 jun 6:00 PM Irán vs Nueva Zelanda Grupo G Jue 18 jun 12:00 PM Suiza vs Bosnia y Herzegovina Grupo B Dom 21 jun 12:00 PM Bélgica vs Irán Grupo G Mié 25 jun 7:00 PM USA vs Turquía Grupo D Dom 28 jun 12:00 PM Ronda de 32 Eliminatoria Jue 2 jul 12:00 PM Ronda de 32 Eliminatoria Vie 10 jul 12:00 PM Cuartos de final Eliminatoria

Calendario completo y horarios actualizados en losangelesfwc26.com y fifa.com.

Cómo entrar al estadio: boletos y precios

Los boletos oficiales se venden en fifa.com/tickets, en fase de venta abierta por orden de llegada, con un marketplace de reventa autorizada en el mismo sitio. El Mundial 2026 estrena precios dinámicos: las tarifas suben y bajan en tiempo real según la demanda, la fase y los equipos confirmados.

SoFi Stadium figura entre las sedes más caras del torneo, junto con el estadio de Nueva York y Nueva Jersey. Los partidos de la Selección de Estados Unidos son los de mayor demanda en Los Ángeles. Como referencia de mediados de 2026:

USA vs Paraguay (12 de junio): desde $560 en Categoría 4 hasta $2,735 en Categoría 1, y hasta $4,105 en Front Category 1. Es el boleto de fase de grupos más caro del torneo.

Resto de partidos de grupo en SoFi (Irán vs Nueva Zelanda, Suiza vs Bosnia, Bélgica vs Irán): tarifas más bajas que los juegos de EE. UU., aunque también en los cientos de dólares.

Eliminatorias (ronda de 32 y cuartos de final): por encima de la fase de grupos.

Cómo llegar a SoFi Stadium sin coche

Metro y sus socios regionales operan servicio directo y sin paradas hasta SoFi Stadium desde 15 puntos de Los Ángeles y el condado de Orange, únicamente los ocho días de partido. Sin transbordos y sin necesidad de estacionamiento caro.

Carteles de Metro con los equipos del debut en Los Ángeles y tarjetas TAP edición Mundial, durante un evento de prensa en SoFi Stadium el 12 de mayo de 2026. Crédito: AP

Tarifa y operación

Tarifa: $1.75 por trayecto, la tarifa estándar de Metro, sin sobrecargo mundialista. Si llegas en tren o bus de Metro, incluye un transbordo gratis.

$1.75 por trayecto, la tarifa estándar de Metro, sin sobrecargo mundialista. Si llegas en tren o bus de Metro, incluye un transbordo gratis. Pago: acerca tu tarjeta bancaria (Visa, Mastercard, Amex, Discover, UnionPay) o usa una tarjeta TAP, física o en Apple Wallet y la app TAP. Hay tarjetas TAP edición Mundial a la venta.

acerca tu tarjeta bancaria (Visa, Mastercard, Amex, Discover, UnionPay) o usa una tarjeta TAP, física o en Apple Wallet y la app TAP. Hay tarjetas TAP edición Mundial a la venta. Frecuencia: cada 10 minutos, salvo Pierce College y Newport, que salen cada 30.

cada 10 minutos, salvo Pierce College y Newport, que salen cada 30. Arranque del servicio: entre 3 horas 15 minutos y 4 horas 15 minutos antes de cada partido, según el punto de abordaje. Para USA vs Paraguay del 12 de junio, el servicio arranca una hora antes de lo habitual.

entre 3 horas 15 minutos y 4 horas 15 minutos antes de cada partido, según el punto de abordaje. Para USA vs Paraguay del 12 de junio, el servicio arranca una hora antes de lo habitual. Bajada: Lot S (Arbor Vitae/District Dr, 5 a 10 minutos a pie del estadio), Lot R (Intuit East Garage, 15 a 20 minutos) o Lot T (Manchester/Prairie, unos 20 minutos), según la ruta.

Los 15 puntos de servicio directo

Punto de abordaje Conexión de transporte Hawthorne/Lennox Station Metro C Line, Metro Micro Crenshaw Station Metro C Line LAX/Metro Transit Center (ruta S11) Metro C y K Line, Micro Hotels & Parking LAX (98th St) Metro C y K Line El Camino College (Torrance) Metro Bus 210, GTrans, Torrance Transit Harbor Gateway Transit Center (Gardena) Metro J Line y buses Culver City Transit Center Culver CityBus, Big Blue Bus, Metro Bus Torrance Transit Center Torrance Transit Union Station Metro A, B, D, J Line, Metrolink, Amtrak Downtown Long Beach Metro A Line, Long Beach Transit Downtown Santa Monica Metro E Line, Big Blue Bus North Hollywood Station Metro B y G Line, Micro Pierce College Station (Woodland Hills) Metro G Line y buses ARTIC Anaheim Station Metrolink, Amtrak, OCTA Newport Transportation Center OCTA

Estacionamiento en SoFi

El estacionamiento en el estadio es caro y se agota antes del día de partido; la precompra es esencial. Parte de los puntos de abordaje de Metro ofrecen estacionamiento reservado vía SpotHero, que en varios casos incluye el trayecto de ida y vuelta para todos los pasajeros del auto. Metrolink opera servicio especial con conexión a los puntos de abordaje de Metro.

Cómo ver los partidos por televisión y streaming

En español: Telemundo transmite 92 de los 104 partidos en señal abierta. Universo lleva los otros 12. Peacock los tiene todos en streaming con suscripción Premium. Telemundo 52 (KVEA) es el canal local de Los Ángeles en español.

Telemundo transmite 92 de los 104 partidos en señal abierta. Universo lleva los otros 12. Peacock los tiene todos en streaming con suscripción Premium. Telemundo 52 (KVEA) es el canal local de Los Ángeles en español. En inglés: FOX y FS1 tienen los 104 partidos.

FOX y FS1 tienen los 104 partidos. Gratis sin cable: Telemundo en señal abierta con antena digital. Peacock ofrece prueba gratuita.

Preguntas frecuentes ¿Las fan zones del Mundial en Los Ángeles son gratis? Cuatro de las diez fan zones del Host Committee son gratuitas: City of Downey, Union Station, Magic Johnson Park y Whittier Narrows. Las demás requieren boleto vía Eventbrite, desde $5 por día en el Farmers Market hasta más de $300 por la experiencia VIP de la final en Burbank. En todos los casos hay que reservar en línea. El programa Kick It in the Park es completamente gratuito y sin registro. Casa México es gratis con RSVP. El FIFA Fan Festival cuesta $10.

¿Cuánto cuestan los boletos para los partidos en SoFi Stadium? FIFA usa precios dinámicos que cambian con la demanda. SoFi está entre las sedes más caras del torneo. USA vs Paraguay arranca alrededor de $560 en Categoría 4 y llega a $2,735 en Categoría 1, con asientos premium hasta $4,105. Los demás partidos de grupo en SoFi son más accesibles, aunque siguen en los cientos de dólares. Todo se vende en fifa.com/tickets , incluida la reventa autorizada.

¿Puedo manejar a SoFi Stadium en días de partido? Se puede, pero el estacionamiento es caro y se agota; la precompra es esencial. Metro recomienda transporte público: servicio directo sin paradas desde 15 puntos de la región, a $1.75 por trayecto, cada 10 minutos, solo los días de partido.

¿Cómo llego a SoFi en transporte público? Metro opera servicio directo sin paradas desde 15 puntos de Los Ángeles y el condado de Orange, entre ellos LAX/Metro Transit Center, Union Station, North Hollywood, Crenshaw, Hawthorne/Lennox, Harbor Gateway, Culver City, Downtown Long Beach, Downtown Santa Monica y ARTIC Anaheim. Tarifa de $1.75 con tarjeta TAP o bancaria. El servicio arranca entre 3 horas 15 minutos y 4 horas 15 minutos antes de cada partido.

¿Habrá programación en español durante el Mundial en Los Ángeles? Sí. Casa México, en LA Plaza de Cultura y Artes, opera en español con la transmisión de los tres partidos de México. Telemundo 52 es el canal local en español. Varias fan zones tendrán programación bilingüe y el programa Kick It in the Park refleja la composición lingüística de cada barrio.

¿Cuál es la mejor opción para la comunidad mexicana? Casa México Los Ángeles 2026, en LA Plaza de Cultura y Artes (501 N Main St, DTLA), es la sede oficial de hospitalidad del Gobierno de México. Transmite los tres partidos de la Selección en pantalla grande, con Family Festivals, un concierto de salsa y la instalación “Tejiendo Redes” de Betsabeé Romero. Entrada gratuita con RSVP. El Farmers Market, del 18 al 21 de junio, también transmite México vs Corea del Sur, y La Chupería, en Lincoln Heights, es el bar de referencia de El Tri en la ciudad.

¿Las watch parties del Mundial son aptas para niños? Sí. Kick It in the Park incluye clínicas de fútbol juvenil del programa PlayLA en cada sede. Casa México tiene dos Family Festivals con talleres y actividades para todas las edades. Las fan zones oficiales incluyen programación familiar.

¿Qué es el programa Kick It in the Park? Es una iniciativa de la alcaldesa Karen Bass que ofrece más de 100 proyecciones gratuitas del Mundial en 18 parques de la ciudad, sin boleto ni registro. Cada sede tiene pantalla LED grande, clínicas de fútbol juvenil y actividades comunitarias, con capacidad cercana a 1,000 personas. Entre dos y cuatro parques transmiten cada partido.

¿Qué pasa si llueve? En junio y julio Los Ángeles tiene precipitación casi nula. Las sedes al aire libre operan sin plan B de lluvia salvo imprevistos. SoFi tiene techo fijo.

¿Dónde puedo ver la final del Mundial 2026 en Los Ángeles? La final se juega el 19 de julio en el estadio de Nueva York y Nueva Jersey. En Los Ángeles, las fan zones de Fairplex, en Pomona; West Harbor, en San Pedro; y Downtown Burbank la transmiten. El programa Kick It in the Park también la proyecta en parques seleccionados.

Esta guía es parte de la cobertura sostenida de La Opinión sobre el Mundial 2026 en Los Ángeles. Se actualiza durante el torneo a medida que se confirman nuevas sedes, fechas de programación y eventos comunitarios. Si conoces u organizas un evento gratuito o de bajo costo abierto al público para ver el Mundial en Los Ángeles, escribe a omar.munoz@impremedia.com para que lo evaluemos para inclusión en esta guía y en el mapa interactivo.