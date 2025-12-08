Los 14 partidos del Mundial 2026 que se disputarán en LA y Santa Clara: equipos y fechas

Con dos estadios asignados, California albergará 14 de los 104 partidos que se disputarán en el Mundial de Fútbol 2026, organizado por México, Estados Unidos y Canadá.

De estos 14 encuentros, ocho se jugarán en el SoFi Stadium de Los Ángeles, mientras que los otros seis se vivirán desde el Levi’s Stadium, en Santa Clara.

La mayoría de los partidos pertenecen a la fase de grupos, pero tres son de la fase de 16vos de final y uno de cuartos de final, que podría ser el más atractivo, ya que solo quedarían las mejores ocho selecciones.

Los 14 partidos que se jugarán en California durante el Mundial 2026

En el SoFi Stadium de Los Ángeles

Viernes 12 de junio de 2026: Estados Unidos vs. Paraguay (Grupo D)

Lunes 15 de junio de 2026: Irán vs. Nueva Zelanda (Grupo G)

Jueves 18 de junio de 2026: Suiza vs. B2 / ganador Ruta A UEFA (Grupo B)

Domingo 21 de junio de 2026: Bélgica vs. Irán (Grupo G)

Jueves 25 de junio de 2026: Estados Unidos vs. ganador Ruta C UEFA (Grupo D)

Domingo 28 de junio de 2026: Partido 73 (Dieciseisavos de Final: 2A vs. 2B)

Jueves 2 de julio de 2026: Partido 84 (Dieciseisavos de Final: 1H vs. 2J)

Viernes 10 de julio de 2026: Partido 98 (Cuartos de Final: ganador Partido 93 vs. ganador Partido 94)

En el Levi’s Stadium de Santa Clara

Sábado 13 de junio de 2026: Qatar vs. Suiza (Grupo B)

Martes 16 de junio de 2026: Austria vs. Jordania (Grupo J)

Viernes 19 de junio de 2026: D4 vs. Paraguay (Grupo D)

Lunes 22 de junio de 2026: Jordania vs. Argelia (Grupo J)

Jueves 25 de junio de 2026: Paraguay vs. Australia (Grupo D)

Miércoles 1° de julio de 2026: 1D vs. 3B/E/F/I/J (Dieciseisavos de Final, Partido 81)

El Mundial 2026 se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio, siendo ahora mismo el torneo más amplio de la historia, con 48 selecciones.

Además, se añade la ronda de 16vos de final, es decir, un partido adicional para los clasificados, y la fase de grupos contará con los llamados “mejores terceros”. España, Francia, Argentina, Brasil y Portugal parten como favoritos.

Te puede interesar:

· FIFA incluirá un nuevo “cooling break” durante el Mundial 2026

· Los Ángeles espera derrama de $500 millones por Mundial 2026

· Legendario futbolista de Estados Unidos analiza a los “gigantes” de Concacaf