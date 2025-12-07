Los Ángeles espera derrama de $500 millones por Mundial 2026

La ciudad de Los Ángeles espera una derrama económica aproximada de $500 millones de dólares gracias al turismo que traerá el Mundial de 2026.

El primer partido programado para el equipo de Estados Unidos se jugará contra Paraguay en el SoFi Stadium el 12 de junio, y será uno de los ocho partidos que se tendrán en el inmueble de Inglewood durante la competencia mundialista.

Cuando faltan casi seis meses para que el balón comience a rodar en la Copa del Mundo, lo cierto es que ya ha comenzado la fiebre del fútbol para miles de aficionados en Los Ángeles.

“Creo que el ambiente será muy divertido para los aficionados, tanto fuera como dentro de los estadios. Realmente no hay ningún mal asiento. Estoy emocionada de ser una de esas aficionadas animando a Estados Unidos”, dijo a la cadena ABC la campeona mundial femenil de la FIFA, Mia Hamm.

Durante ocho años, el Comité Anfitrión de Los Ángeles ha planeado el Mundial 2026 para los ocho compromisos que se tendrán en la ciudad a lo largo de los 39 días del torneo.

La actividad del turismo no es desconocida para la ciudad de Los Ángeles, con más de 540,000 residentes que viven directamente de la derrama que deja esta actividad en toda la región.

“Dado que este es el Mundial más grande de la historia, primero hay que considerar el impacto económico“, dijo el presidente y director ejecutivo de la Junta de Turismo y Convenciones de Los Ángeles, Adam Burke.

“Esperamos ver más de $500 millones de dólares en nuevos ingresos para nuestra comunidad empresarial local gracias al mundial, y miles de nuevos empleos. Es una oportunidad increíble”, añadió.

Para el Mundial 2026, será la primera ocasión en que participen 48 equipos, divididos en 12 grupos con cuatro equipos cada uno. Además de Estados Unidos, la Copa del Mundo también tendrá partidos en México y Canadá.

“Solo 65,000 personas conseguirán entradas para un partido en el SoFi Stadium“, reconoció la directora ejecutiva del Comité Anfitrión de la Copa del Mundo de Los Ángeles 2026, Kathryn Schloessman.

“Tenemos una población mucho mayor aquí, además de una cantidad mucho mayor de personas que visitarán nuestra ciudad. Mucha gente vendrá a nuestra ciudad y ni siquiera asistirá a un partido. Queremos asegurarnos de que tengan una gran experiencia”, añadió.

Adam Burke aseguró que están preparando un calendario de programación de 39 días con actividades en cada rincón de Los Ángeles para que los aficionados del mundo disfruten de todo lo que la ciudad tiene para ofrecer.

“Esto incluye el festival oficial para fans en las fiestas para ver el partido y muchas otras actividades, incluyendo a nuestra comunidad artística y cultural”, dijo el presidente y director ejecutivo de la Junta de Turismo y Convenciones de Los Ángeles.

Todos los países que participarán en el Mundial 2026 el próximo verano tienen representación en el sur de California.

