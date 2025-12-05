Qué rivales podrían tocarle a México si supera la fase de grupos del Mundial 2026

Por novena ocasión consecutiva, la selección mexicana de fútbol participará en un Mundial y tratará de igualar su mejor posición: cuartos de final, en 1970 y 1986.

Para la cita de 2026, donde es anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá, el combinado dirigido por Javier Aguirre se medirá a Sudáfrica y Corea del Sur en el Grupo A, a la espera del cuarto integrante, que se decidirá entre República Checa, Dinamarca, Irlanda y Macedonia del Norte.

En caso de superar la fase de grupos, algo que venía consiguiendo en todos los mundiales, excepto el anterior en Catar, a través del cuadro final ya se puede intuir qué rivales podrían tocarle a México.

Los rivales a los que podría enfrentarse México a partir de 16vos de final

Si queda líder del Grupo A

México se enfrentaría al mejor tercero de los grupos C, E, F H o I. Estos podrían ser: Marruecos, Escocia, Costa de Marfil, Ecuador, Japón, Túnez, Arabia Saudita y Senegal.

Si queda segundo del Grupo A

Aquí el panorama es más sencillo, porque su rival en 16vos de final será el segundo del grupo B, que podría ser: Canadá, Catar, Suiza o el proveniente del repechaje (Gales, Bosnia, Italia e Irlanda del Norte).

Si queda como uno de los mejores terceros

En este escenario, su rival sería directamente el ganador del grupo G o E. La probabilidad indica que podría ser: Alemania, Bélgica o Egipto.

Cabe recordar que, a diferencia de las ediciones anteriores, el Mundial 2026 tiene 48 selecciones, no 32, por lo que tras la fase de grupos se abren los 16vos de final. Esto implica que todos los aspirantes deberán disputar una eliminatoria directa adicional.

¿Y a quién se enfrentaría México en octavos de final, cuartos y semifinales?

Aunque todo es hipotético, una cosa es segura y es el orden del cuadro final. Por estar ubicado en el grupo A, México ocuparía el cuadro superior izquierdo.

Esto significa que en octavos de final, México podría encontrarse rivales de la talla de Holanda y Marruecos, mientras que en cuartos de final se mediría a Alemania o Francia, por ejemplo, mientras que en unas semifinales podría enfrentarse a España o Bélgica.

La buena noticia es que México no puede encontrarse con selecciones fuertes como Brasil, Noruega, Inglaterra, Argentina, Portugal, Croacia, Italia y Uruguay. La única manera de enfrentarlos sería en una hipotética e histórica final.