Mundial 2026: Este será el Grupo de la Muerte de la Copa del Mundo

Este viernes se realizó el sorteo del Mundial 2026 que tendrá al Grupo I con Francia, Senegal, Noruega y un equipo clasificatorio (Bolivia, Irak y Surinam).

Kylian Mbappé y Erling Haaland se enfrentarán en el último partido del grupo en que ambos equipos podrían buscar la clasificación a la siguiente fase.

Noruega vuelve a un Mundial por primera vez desde Francia 1998 con una generación dorada encabezada por Haaland, Martin Odeegard, Nusa, entre otros.

Por su parte, Senegal va a su tercera Copa del Mundo de forma consecutiva, consolidando una gran generación de futbolistas en una de las eliminatorias más fuertes del fútbol.

También es uno de los equipos de África más fuertes del continente y buscará meterse a la siguiente fase eliminatoria como en Qatar 2022.

Esta será la fecha de los partidos del Grupo I del Mundial 2026:

Francia vs. Senegal – New York / New Jersey Stadium – Martes 16 de junio

Clasificatorio FIFA vs. Noruega – Boston Stadium – Martes 16 de junio

Francia vs. Clasificatorio FIFA – New York / New Jersey Stadium – Lunes 22 de junio

Senegal vs. Noruega – Philadelphia Stadium – Lunes 22 de junio

Noruega vs. Francia – Boston Stadium – Viernes 26 de junio

Clasificatorio FIFA vs. Senegal – Toronto Stadium – Viernes 26 de junio

Duelo Cristiano Ronaldo vs. Messi en el Mundial 2026: Hay posibilidades

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, después de cinco intentos fallidos, podrían encontrarse en un partido de un Mundial por primera vez en su carrera.

Esto si no hay sorpresas durante la fase de grupos, en los cuartos de final de la edición que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

El planeta fútbol tendrá una última oportunidad más de presenciar el duelo de los duelos que muchos esperan y que por última vez, en un último baile de Cristiano (40 años) y Messi (38), podría producirse.

Dependerá de la actuación de sus dos selecciones, Portugal y Argentina, que por detalles no consiguieron cruzarse en los cinco Mundiales que ambos han disputado.

