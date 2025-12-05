México pondrá en marcha el Mundial 2026 vs. Sudáfrica el 11 de junio en el Azteca
La selección de Sudáfrica se verá las caras de nueva contra México en una inauguracón de un Mundial como hace 16 años en tierras africanas
Dieciseis años después la selección de México volverá a verse las caras contra Sudáfrica en la inaguración de un Mundial como aconteció en la edición de 2010 y donde el resultado final fue de empate 1-1 en donde el equipo mexicano también fue dirigido por Javier Aguirre.
Lo anterior fue el resultado del sorteo mundialista realizado en las instalaciones del Kennedy Center de Washington D:C, en donde los países calificados a la justa mundialista conocieron su destino a partir del próximo 11 de junio en donde mexicanos y sudafricanos pondrán a rodar el balón en el Estadio Azteca.
Sin duda un duelo interesante y donde se pensaba que México podría tener otra suerte, pero al final le tocará enfrentar al equipo sudafricano que calificó al certamen mundialista como primer lugar del Grupo C superando al complicado equipo de Nigeria, así como a Benin, Lesoto, Ruanda y Zimbabue.
Mientras que México arribó al certamen universal como anfitrión por tercera ocasión en la historia de esta competencia y en donde en las anteriores presentaciones en 1970 empató 1-1 con la ex Unión Soviética y en 1986 venció a Bélgica.
La selección mexicana empató con Sudáfrica en 2010 viniendo de atrás después de que los africanos se adelantaron por conducto de Siphiwe Tshabalala en el minuto 55 y que el ahora auxiliar del Vasco Aguirre en el Tricolor, Rafael Márquez, terminó empatando 1-1 en el minuto 79.
México terminó avanzando a la segunda ronda de ese mundial como segundo lugar del Grupo A detrás de Uruguay y superando a los locales sudafricanos y en donde la gran sorpresa fue la eliminación de la poderosa Francia.
El cuadro azteca avanzó a la segunda fase para quedar eliminados por Argentina 3-1 con lo cual acabó muy pronto su periplo mundialista en 2016.
