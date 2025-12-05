México pondrá en marcha el Mundial 2026 vs. Sudáfrica el 11 de junio en el Azteca

Dieciseis años después la selección de México volverá a verse las caras contra Sudáfrica en la inaguración de un Mundial como aconteció en la edición de 2010 y donde el resultado final fue de empate 1-1 en donde el equipo mexicano también fue dirigido por Javier Aguirre.

Lo anterior fue el resultado del sorteo mundialista realizado en las instalaciones del Kennedy Center de Washington D:C, en donde los países calificados a la justa mundialista conocieron su destino a partir del próximo 11 de junio en donde mexicanos y sudafricanos pondrán a rodar el balón en el Estadio Azteca.

🚨 ¡PARTIDO INAUGURAL: MÉXICO VS SUDÁFRICA! 🇲🇽🇿🇦



Como en 2010, inaugurarán ahora el Mundial 2026 en el Estadio Azteca 🏟️



¿Opiniones? 😱



📺 Telemundo la casa de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️ en español por Telemundo y Peacock#MundialTelemundo #Somos26 #SorteoMundial pic.twitter.com/UYTrM5NYoK — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) December 5, 2025

Sin duda un duelo interesante y donde se pensaba que México podría tener otra suerte, pero al final le tocará enfrentar al equipo sudafricano que calificó al certamen mundialista como primer lugar del Grupo C superando al complicado equipo de Nigeria, así como a Benin, Lesoto, Ruanda y Zimbabue.

Mientras que México arribó al certamen universal como anfitrión por tercera ocasión en la historia de esta competencia y en donde en las anteriores presentaciones en 1970 empató 1-1 con la ex Unión Soviética y en 1986 venció a Bélgica.

El partido inaugural? 🇲🇽 MÉXICO-SUDÁFRICA 🇿🇦



El mismo que el Mundial 2010 🥹pic.twitter.com/C3qPiNolh5 — El Enganche (@EngancheDiez) December 5, 2025

La selección mexicana empató con Sudáfrica en 2010 viniendo de atrás después de que los africanos se adelantaron por conducto de Siphiwe Tshabalala en el minuto 55 y que el ahora auxiliar del Vasco Aguirre en el Tricolor, Rafael Márquez, terminó empatando 1-1 en el minuto 79.

México terminó avanzando a la segunda ronda de ese mundial como segundo lugar del Grupo A detrás de Uruguay y superando a los locales sudafricanos y en donde la gran sorpresa fue la eliminación de la poderosa Francia.

🚨 OFICIAL: México vs. Sudáfrica será el juego inaugural del #Mundial2026 el 11 de junio en #CDMX.



No es déjà vu: en 2010 también fue el primer juego de la Copa del Mundo.



El Grupo A ya lo conforma #México, Sudáfrica, Corea del Sur… ¿Quién sigue? pic.twitter.com/qigcy9ZsMa — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) December 5, 2025

El cuadro azteca avanzó a la segunda fase para quedar eliminados por Argentina 3-1 con lo cual acabó muy pronto su periplo mundialista en 2016.

