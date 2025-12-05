México no existe en el panorama de Alexi Lalas

Para el exmundialista estadounidense Alexi Lalas la suerte que pueda correr México en el próximo Mundial 2026, no forma parte de su panorama de expectativas y cuando se le cuestionó sobre las expectativas del Tricolor respondió claramente que no piensa para nada de ellos.

Entrevista en el marco de personalidades que se han dado cita para el sorteo de la próxima Copa del Mundo 2026 en la ciudad de Washington DC, Lalas respondió sobre sus favoritos, entre los cuales mencionó a Argentina y después Colombia, pero cuando se le cuestionó sobre México, la respuesta fue muy contundente al asegurar que no lo tenía contemplado.

“Pienso que primero está Argentina, después Colombia (como posibles ganadores del Mundial) y después ya veremos”, declaró el exlíder de la defensa de Estados Unidos en la década de los 90 y que fue uno de los más fuertes adversarios de la rivalidad que empezó a consolidarse contra México.

“¿México?, no, no pienso en México”, sentenció durante su llegada a la alfombra roja previo al sorteo de la Copa del Mundo.

La respuesta generó sorpresa y dentro de los mormullos y risas en la zona de prensa, también provocó inquietud porque Lalas no quiso hablar de México, sobre todo por la rivalidad que existe entre norteamericanos y mexicanos en los últimos 30 años y que ahora representa un golpe duro cuando se genera una derrota para cualquiera para ambos lados.

El Mundial un sueño de Estados Unidos

Al margen de esa declaración, la presencia de Lalas sin duda llamó la atención en la antesala del sorteo mundialista, sobre todo porque el exfutbolista representa la imagen del esfuerzo y lucha que han realizado los norteamericanos por consolidar el fútbol soccer en su país y el Mundial 2026 es el marco ideal para cristalizar esas ambiciones.

Por esa razón, la imagen de Lalas fue el detonante para poder impulsar las aspiraciones de una selección estadounidense que lucha bajo el mando del argentino Mauricio Pochettino por encontrar el camino del éxito y que mejor en la segunda justa mundialista en la nación norteamericana.

La declaración de Lalas generó polémica en redes sociales

La declaración de Lalas no tardó en generar polémica dentro de las redes sociales, donde algún sector de la afición mexicana lo tomó como una provocación, mientras que por el otro lo consideraron como el incentivo para demostrarle que la selección mexicana podrá aspirar al éxito en la justa mundialista más allá de que generó muchas suspicacias.

