Mundial 2026: Estos son los posibles rivales de México en el partido inaugural

Este 5 de diciembre será el sorteo del Mundial 2026 que tendrá como protagonista en la inauguración del primer partido del Grupo A.

México abrirá la Copa del Mundo de 2026, el 11 de junio en el renovado Estadio Azteca. Por su parte, Estados Unidos será la sede de la final el 19 de julio.

Tras las reglas del sorteo de FIFA, el Tri tiene 11 posibles rivales de cara a la inaguración para el 11 de junio.

The group stage always delivers drama. 😳



The Final Draw takes place tomorrow and will determine the groups for next year's #FIFAWorldCup. 🏆 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 4, 2025

Estos son los posibles rivales de México en la inauguración del Mundial 2026

México vs. Noruega

México vs. Egipto

México vs. Argelia

México vs Escocia

México vs. Paraguay

México vs. Túnez

México vs. Costa de Marfil

México vs. Uzbekistán

México vs. Qatar

México vs. Arabia Saudita

México vs. Sudáfrica

El Tri de Javier Aguirre podría medirse desde Erling Haaland, hasta Mohamed Salah o los regresos al Mundial de selecciones como Sudáfrica, Escocia, Costa de Marfil, entre otros.

En los Mundiales, México tiene un historial ante varios rivales. México estuvo en el debut de la Copa del Mundo de 2010 que empató con Sudáfrica.

México cayó 1-0 ante Noruega en la fase de grupos de USA 1994. El Tri también perdió 3-1 ante Túnez en Argentina 1978.

También empató 1-1 con Paraguay en fase de Grupos de México 1986 y derrotó a Arabia Saudí en fase de grupos en el último Mundial de Qatar 2022.

México no se enfrentará a un rival favorito debido a que deberá enfrentarse en su primer partido a un equipo del bombo 3, esquivando grandes selecciones como Argentina, España, Francia, entre otros.

La última vez que un campeón de la Copa del Mundo abrió un partido de inauguración fue en Brasil 2014, cuando la Canarinha derrotó 3-1 a Croacia con dos goles de Neymar y uno de Oscar.

A partir de 2006, regresó la regla que el país anfitrión es el que abre la Copa del Mundo y no el vigente campeón, formato que se usó de 1974 a 2002.

