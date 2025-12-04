Lionel Messi revela quién fue el mejor entrenador en su gran carrera

Lionel Messi ha vivido una gran carrera en el fútbol con grandes compañeros y también con grandes técnicos. Aunque para Messi, el mejor es Pep Guardiola.

El astro argentino reveló, durante una entrevista con Sportscenter Argentina, que es “el mejor de todos” y que tiene “algo diferente”.

“Para mí Guardiola es único. Hay técnicos extraordinariamente buenos, pero él tiene algo diferente. Para mí es el mejor de todos”, inició Messi poniendo a Pep por encima de todos los entrenadores que tuvo.

Durante su carrera, Messi tuvo entrenadores como Frank Rijkaard, Tito Vilanova, Ronald Koeman, Gerardo Martino, Leonel Scaloni, Luis Enrique, Diego Maradona, entre otros.

El 10 de Argentina detalló que lo que hace especial a Guardiola es como patenta su estilo y hace que los demás equipos puedan imitarlo.

Además, explicó lo que hace diferente en su opinión al entrenador español:

“A la hora de ver las cosas, de preparar los partidos, de transmitir a los jugadores, es muy completo. Es el mejor y tuvimos la suerte de tenerlo en Barcelona y que se juntó con los jugadores que estábamos y de juntaron las piezas justas para lo que él pretendía para conseguir todo lo que se consiguió”.

“Fue a otros lados y siguió ganando. No solo por ganar sino por la forma de jugar de sus equipos. Lo hizo en el Bayern, si bien no pudo ganar la Champions, cambió la forma de jugar en Alemania, lo mismo en Inglaterra con el City, cambió la forma que se juega en la liga”, finalizó el astro argentino.

Messi afirma que Argentina volverá a intentar ir por la Copa del Mundo

Messi también respondió sobre Argentina y la Copa del Mundo en la que afirmó que será difícil, pero que lo volverán a intentar.

“Este grupo lo va a volver a intentar, va a dejar todo y va a pelear. Después por pequeños detalles puede quedar afuera”.

“Un Mundial es muy difícil, cualquier selección te puede complicar, te puede dejar afuera. La pelota puede pegar en el palo y salir o meterse, podés perder en los penales.

