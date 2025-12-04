Kylian Mbappé busca romper dos récords históricos de Cristiano Ronaldo

Kylian Mbappé ha mostrado un nivel arrollador durante su segunda temporada en el Real Madrid y está cerca de dos récords históricos de Cristiano Ronaldo en la Casa Blanca.

El francés anotó un doblete este miércoles en la victoria 3-0 del Madrid sobre Bilbao para llegar a 16 goles en LaLiga esta campaña. En total, Mbappé tiene 56 goles en 2025 con la camiseta de los merengues.

Mbappé necesita tres goles más para empatar la marca de CR7 con 59 goles en la temporada de 2013. El francés aún tiene cinco partidos por delante para igualar o superar a Ronaldo, quien anotó más de 55 goles con el Madrid en tres años diferentes (2012, 2013 y 2014).

El número 10 del Real Madrid tiene un promedio de 1.66 goles por partido. El delantero tiene 25 goles en 20 encuentros en esta temporada con el Madrid.

MBAPPÉ WITH A SECOND GOAL FROM OUTSIDE THE BOX 😱 pic.twitter.com/b3ZZxf6i4P — ESPN FC (@ESPNFC) December 3, 2025

¿Qué partidos le quedan a Real Madrid y Mbappé en 2025?

Al Real Madrid aún le restan cinco partidos en diciembre para terminar y ver si Mbappé logra quebrar la marca de Cristiano Ronaldo en su segundo año con el equipo.

Así serán los siguientes 5 partidos del Real Madrid:

7 diciembre – Real Madrid vs. Celta de Vigo – La Liga

10 diciembre – Real Madrid vs. Manchester City – Champions League

14 diciembre – Alavés vs. Real Madrid – La Liga

20 diciembre – Real Madrid vs. Sevilla – La Liga

Fecha a definir – Real Madrid vs. Rival a conocer – Copa del Rey

Una de las grandes ventajas que tendrá el conjunto de Xabi Alonso durante el último mes del año es poder jugar tres partidos en casa y así evitar un mayor desgaste de cara al torneo local y el cierre de la fase de liga en la Champions League.

Mbappé busca un récord de Cristiano Ronaldo y también cerrar su segunda Bota de Oro, que ya consiguió en la temporada 2024-2025.

