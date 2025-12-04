El gol de Nico Williams al Real Oviedo es elegido como el más bello de noviembre en España

El jugador del Athletic Club Nico Williams recibió el trofeo al mejor gol del mes de noviembre de LaLiga, justo antes de que comenzara el partido entre el conjunto bilbaíno y el Real Madrid en San Mamés. El tanto premiado fue el que convirtió ante el Real Oviedo el pasado 9 de noviembre, un gol determinante que dio la victoria al equipo de Ernesto Valverde.

El reconocimiento tuvo un componente emotivo: el trofeo le fue entregado por su hermano Iñaki Williams, baja por lesión para ese encuentro correspondiente a la jornada 19 de Primera División. El duelo, originalmente programado para enero, se adelantó debido a la disputa de la Supercopa de España, en la que participan Barcelona, Atlético de Madrid, Real Madrid y el Athletic Club.

🏆 Un gol como una Catedral.



🤝 @willliamsssnico recibe el galardón del mejor tanto del mes de noviembre de manos de su hermano, @Williaaams45



👏🏿 Zorionak, Nico! Merezita!

Con motivo del Día Internacional de la Lengua Vasca, celebrado este miércoles, los jugadores del Athletic posaron antes del encuentro con una pancarta con el mensaje “Euskarak behar gaitu” (“El euskera nos necesita”), reforzando su identidad y el vínculo del club con la cultura vasca.

El gol premiado de Nico no solo destacó por su ejecución técnica, sino también por el contexto: llegó en un momento en el que el extremo volvía a mostrar su mejor versión tras semanas de carga física. Su desborde, velocidad y definición han sido claves en el crecimiento del Athletic durante la temporada, consolidándose como uno de los jugadores más decisivos del plantel.

Además, su actuación se enmarca en un año especialmente importante para él, tras haber brillado con la selección española en competiciones recientes y convertirse en uno de los futbolistas más seguidos de LaLiga. Su proyección sigue en ascenso y el premio al mejor gol del mes es otro paso en la evolución de un jugador cada vez más determinante.

La presencia de Iñaki en la entrega, pese a su lesión, reforzó la imagen de unidad de una dupla que se ha convertido en símbolo del club y en uno de los grandes atractivos de la competición. Ambos jugadores continúan siendo referentes tanto dentro como fuera del campo.

Para el Athletic, este reconocimiento a Nico también supone un impulso anímico. El equipo mantiene su objetivo de consolidarse en la parte alta de la tabla y seguir compitiendo por puestos europeos, apoyándose en el talento de una generación que mezcla juventud, cantera y ambición.

Con un San Mamés volcado y un galardón especial en el bolsillo, Nico Williams cerró una noche completa, celebrando un gol que ya forma parte de los mejores del curso y que confirma su crecimiento como una de las grandes figuras del fútbol español.

