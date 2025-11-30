Real Madrid cede el liderato de LaLiga tras empate ante el Girona
El 1-1 en Montilivi deja al Barcelona en la cima y prolonga el mal momento merengue
El Real Madrid volvió a tropezar en LaLiga. Esta vez, el empate 1-1 ante el Girona en Montilivi terminó costándole el liderato, ahora en manos del Barcelona. El gol de Azzedine Ounahi, sumado a un penalti convertido por Kylian Mbappé, dejó un partido tenso y marcado por la falta de claridad ofensiva del conjunto blanco, que enlazó su tercer empate consecutivo tras igualar contra Rayo Vallecano y Elche.
La distancia que había conseguido tras la victoria en el clásico quedó completamente diluida. Lejos del Santiago Bernabéu, el equipo de Xabi Alonso volvió a mostrarse vulnerable y con dificultades para imponer su juego.
Con apenas un punto de diferencia respecto al Barça y con Villarreal y Atlético al acecho, la liga se ha apretado más de lo esperado a estas alturas del calendario.
Un Madrid sin contundencia y un Girona efectivo
Xabi Alonso realizó varios cambios respecto al partido de Europa League ante Olympiacos: Thibaut Courtois volvió a la portería, Éder Militao y Antonio Rüdiger regresaron a la defensa, Fran García ocupó el lateral y Jude Bellingham regresó al once. Sin embargo, nada de eso le dio al conjunto blanco la fluidez que buscaba. El Girona, pese a sus propios problemas —el equipo se mantiene en zona de descenso—, supo aprovechar cada mínima fisura.
El Madrid generó poco en la primera mitad. Un cabezazo de Militao que Paulo Gazzaniga atajó con una parada soberbia y un gol de Mbappé anulado por mano fueron sus únicas señales de peligro real. En cambio, el Girona sí encontró el momento justo: al borde del descanso, Ounahi capitalizó una jugada sin oposición y dejó expuesto al Madrid.
Courtois sostuvo al equipo en el arranque del segundo tiempo, sobre todo con una intervención clave frente a Vladyslav Vanat. Instantes después, una chispa de Vinicius terminó en penalti. Mbappé lo transformó y devolvió al Madrid al partido, aunque ese impulso no alcanzó para completar la remontada. El asedio final fue intenso, pero sin precisión y con una defensa del Girona que resistió todo.
Reacciones y miradas al futuro
Tras el encuentro, Xabi Alonso reconoció la frustración por haber cedido el liderato, pero pidió calma: “Esto es muy largo“, señaló. El técnico destacó la actitud de la plantilla: “Me ha gustado mucho la reacción después del descanso. Tuvimos tres o cuatro ocasiones dentro del área para ganar”.
Alonso también subrayó lo que faltó: “Han faltado más minutos de buen fútbol, de fútbol ofensivo, ser dominantes”, aunque valoró la evolución en el segundo tiempo: “La segunda parte ha sido mucho mejor”.
El entrenador señaló que el duelo del miércoles ante el Athletic Club será determinante: “Es una oportunidad para volver a ganar fuera de casa y lo necesitamos”.
La polémica tampoco estuvo ausente. Sobre la posible falta a Rodrygo Goes en los minutos finales, Alonso se mostró sorprendido: “Son jugadas decisivas que pueden marcar el partido”.
Con el liderato perdido y tres empates consecutivos, el Real Madrid llega a una semana crucial. La presión aumenta y la obligación de reaccionar se vuelve ineludible.
