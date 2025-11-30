Vandalizan estatua de Lionel Messi en Argentina

La estatua de Lionel Messi ubicada en pleno centro de Mar del Plata, ciudad bonaerense de la costa atlántica argentina, volvió a ser blanco de ataques. Durante la madrugada del domingo, el homenaje apareció con las piernas cortadas y fuertes golpes visibles, quedando prácticamente destrozado frente al restaurante y cafetería El Nuevo Mundial. La figura, que representa al capitán de la Selección Argentina levantando la Copa del Mundo, quedó reducida a un torso sin estabilidad y con parte de su estructura quebrada.

No es la primera vez que el monumento sufre agresiones, según reportó Infobae. Hace poco más de un año, el busto ya había sido decapitado en un episodio de vandalismo que generó conmoción entre vecinos y turistas.

Mar del Plata. Asi amaneció la estatua de Messi.

La estatua había sido colocada en 2018 por el restaurante como una muestra de apoyo en tiempos difíciles para la Selección, marcada entonces por el flojo desempeño en el Mundial de Rusia bajo la conducción de Jorge Sampaoli. Tras la conquista en Qatar 2022, el homenaje fue reconstruido en 2024, lo que reforzó su simbolismo para la ciudad y para miles de fanáticos.

Un ataque en medio de tensiones en el fútbol argentino

El episodio ocurre en un momento particularmente conflictivo para el fútbol argentino. Las últimas decisiones de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), sumadas a polémicas arbitrales en Primera División y en el Ascenso, han intensificado el clima de malestar. La consagración de Rosario Central como “campeón” de Liga mediante una modificación de las reglas anunciadas a comienzos de año, y la sanción a Estudiantes de La Plata por el repudio en el pasillo al Canalla añadieron más fricción a un escenario en el que el Gobierno de Javier Milei también mantiene un enfrentamiento público con la dirigencia de la AFA.

Si bien no existe una conexión confirmada entre el ataque a la estatua y esa disputa institucional, el hecho se enmarca en una serie de manifestaciones y expresiones de enojo que vienen multiplicándose. Ejemplo de ello fue lo ocurrido hace una semana en Rosario, donde el mural de Ángel Di María en el ingreso del club El Torito volvió a ser vandalizado. Allí, desconocidos arrojaron pintura sobre la imagen y escribieron la frase “ladrón mercenario”, en un acto que alimentó la controversia por la entrega del trofeo anual a Rosario Central mientras la competencia aún seguía en curso.

Vandalizaron el mural de Di María en el club El Torito de Rosario



Un mural de Di María en el que festeja haciéndole el gol a Francia, fue escrachado.

🇦🇷 Un mural de Di María en el que festeja haciéndole el gol a Francia, fue escrachado. pic.twitter.com/w8EcQI9uBv — 🥊𝕳 BARRAS DEL MUNDO ⚽🍺 (@Barras_LATAM) November 20, 2025

Hasta el momento no se identificaron responsables por la destrucción de la estatua. Lo que sí quedó claro es la indignación de la comunidad local, que volvió a ver dañado un símbolo querido. El monumento buscaba homenajear a Messi y reconocer su impacto en el deporte nacional, pero una vez más terminó siendo víctima de la intolerancia.

A pesar de estos episodios, Lionel Messi continúa escribiendo capítulos importantes en su carrera. A sus 38 años, acaba de consagrarse campeón de la Conferencia Este con Inter Miami y disputará la final por el título en la MLS. En 2026, además, enfrentará el desafío de defender la corona mundial con Argentina, sumando un nuevo objetivo a una trayectoria que incluye una Copa del Mundo Sub 20 (Holanda 2005), la medalla de oro en Beijing 2008, dos Copas América (2021 y 2024), la Finalissima y, por supuesto, la histórica consagración en Qatar 2022.



