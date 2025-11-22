La MLS y sus planes de integración al máximo nivel de Sudamérica

El fútbol de Estados Unidos ha adquirido una mayor relevancia en los últimos años. En la Major League Soccer se han centrado en blindar a sus clubes con grandes contrataciones provenientes del exterior. La llegada de Lionel Messi le dio mucha más visibilidad a su torneo y tendrían el objetivo de emparejarlo con el fútbol sudamericano.

Desde que Lionel Messi llegó al Inter Miami se ha hablado de la posibilidad de que los clubes de la MLS compitan de nuevo en la Copa Libertadores. Este es un paso que se le ha exigido al fútbol mexicano desde hace varios años. En estados Unidos estarían agilizando varios procesos para medirse en el balompié sudamericano.

“La MLS ya acomodó el calendario como todas las ligas del mundo. El problema es que lo hacen para ‘jorobar’ a los equipos mexicanos porque ya confirmaron que hay una Leagues Cup de por vida, van a hacer más modificaciones todavía. Van a agregar partidos entre México y Estados Unidos”, indicaron desde el podcast ‘Raza Deportiva’ de ESPN.

El mismo reporte agrega la posibilidad de que Estados Unidos sea incluido de forma recurrente en la Copa América. Los dirigentes del balompié estadounidense se habrían adelantado a las exigencias del clamor popular de los analistas del fútbol azteca.

“Ojo con esto, Estados Unidos va a ir a la Copa Libertadores antes que México regrese. Va a ir a la Copa América antes que México regrese. Así de ‘judas’ han sido”, agrega el reporte.

Cambio en la MLS

Uno de los primeros grandes pasos del fútbol estadounidense es adecuar su calendario a las ligas de Europa. El inicio de la temporada 2027-2028 comenzaría a finales de junio o principios del mes de agosto. El torneo estadounidense finalizaría en mayo de 2028.

En esta adaptación del torneo se contempla una pausa invernal desde diciembre hasta mediados de febrero. Este descanso simula el de los torneos europeos, aunque no tan abrupto como el de Rusia.

Major League Soccer anunció hoy un cambio en su calendario de competencia, alineándose con las ligas más importantes del mundo.



A partir del verano de 2027, MLS adoptará un formato de verano a primavera, siendo uno de los cambios más significativos en la historia de la liga. pic.twitter.com/vg8wbS5ZbR — MLS Español (@MLSes) November 13, 2025

