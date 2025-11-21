Miguel Herrera ya tendría un pretendiente en la Liga MX tras su paso por Costa Rica

Miguel Herrera viene de un duro golpe en su carrera como entrenador. El estratega mexicano no consiguió la clasificación al Mundial de 2026 en un grupo asequible con Costa Rica. El “Piojo” podría tener sobre la mesa una nueva oferta laboral para olvidar su fracaso y volver a la Liga MX.

Una nueva franquicia del fútbol mexicano estaría detrás de Miguel Herrera. La información fue expuesta por el diario Récord. Atlante buscaría los servicios del “Piojo”. Este reporte vincula a Herrera y a los “Potros de Hierro” en un posible regreso a la Liga MX.

La información detalla que el Atlante buscaría adquirir la franquicia de Mazatlán. Sin embargo, el conjunto “Cañonero” no desaparecería. Seguiría habiendo fútbol en la Perla del Pacífico, pero no en la Liga MX, sino en la Liga de Expansión.

En este sentido, en el posible retorno del Atlante a la primera división del fútbol mexicano, Miguel Herrera sería el seleccionado para guiar este nuevo proyecto deportivo. El “Piojo” fue campeón como futbolista en esta institución.

“Si se cierra el trato y se aprueba el cambio este diciembre, me cuentan que Atlante empezará a trabajar desde enero en preparar el regreso a Liga MX en sus flamantes instalaciones del Ajusco, en preparar fuerzas básicas, al equipo femenil y trazar el camino con un entrenador de categoría ya listo“, detalla el portal.

La reciente caída de Miguel Herrera

Miguel Herrera llegaría al Atlante después de uno de sus procesos más complejos. El “Piojo” no logró la cuarta clasificación consecutiva de Costa Rica a un Mundial. El estratega mexicano no pudo conseguir un boleto que, aparentemente, sería sencillo en unas eliminatorias sin Estados Unidos, Canadá y México.

En su camino mundialista, Miguel Herrera dirigió 15 partidos en el banquillo de Costa Rica. El seleccionador azteca consiguió 7 victorias, 5 empates y 3 derrotas. Pero en la fase final del Grupo C, los “Ticos” solo pudieron obtener un triunfo.

