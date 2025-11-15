José Saturnino Cardozo explicó cómo los extranjeros han perjudicado al fútbol mexicano

José Saturnino Cardozo es una de las grandes leyendas del fútbol mexicano. El goleador paraguayo fue un extranjero de calidad que dejó su huella en la Liga MX. Pero en la actualidad, el “Diablo Mayor” cuestionó la masiva presencia de futbolistas extranjeros en el balompié azteca.

En una entrevista con Claro Sports, José Cardozo cuestionó que en el fútbol mexicano se pueda jugar sin un límite bajo de extranjeros. Saturnino considera que esto ha perjudicado el nivel del fútbol azteca.

“Cuando antes solo se podían contratar cuatro extranjeros, los clubes elegían bien, buscaban jugadores que incluso participaban en sus selecciones, como sucede en Inglaterra. Hoy se contrata sin tanta exigencia, solo para llenar el plantel”, dijo el exjugador del Toluca.

El exfutbolista paraguayo explicó que muchos de los extranjeros no son capaces de adaptarse a la cultura, al clima o a las condiciones de altura de varios estadios del fútbol azteca. Esto se traduce en un mal desempeño dentro del campo.

No es una rareza ver a un extranjero que llega al fútbol mexicano y se va sin pena ni gloria. Los directivos se han convertido en dirigentes mucho menos selectivos y el tino de los ojeadores cada vez es menos preciso. Esto se debe a la amplia posibilidad de fichar a jugadores de otras latitudes.

La selección mexicana sufre

José Saturnino Cardozo considera que este mal manejo sobre la cantidad de extranjeros en el torneo también perjudica a la selección mexicana. Los jóvenes futbolistas aztecas cada vez tienen menos oportunidades en el torneo local. Son aislados los casos como Gilberto Mora y Armando González que pueden hacerse con un lugar en el fútbol de su país.

“Antes había una base sólida de jugadores mexicanos que nutrían a la selección. Hoy, con tantos extranjeros, esa base se ha perdido”, concluyó.

