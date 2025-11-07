Los mexicanos, un arma de doble filo para El Tri en el Mundial de 2026

La selección mexicana afrontará en casa parte del Mundial de 2026. El Tri espera contar con el apoyo de los aficionados y dejar atrás las malas participaciones en la Copa del Mundo. Pero Jesús Gallardo advirtió que esto puede ser perjudicial.

El imponente Estadio Azteca será una de las sedes de la Copa del Mundo. Este podría ser el gran fortín de México en el Mundial. Se estima que este icónico estadio pueda alcanzar las 90,000 personas.

Los futbolistas mexicanos podrán sentir el calor de su público desde la grada. Pero Jesús Gallardo advirtió que cuándo se trata de críticas, el Estadio Azteca puede ser devastador.

“Fíjate que me tocó jugar con la selección en el Estadio Azteca y la verdad que la gente cuando quiere apoyar, obviamente se escucha el Azteca así, cabrón, pero si no estás haciendo las cosas muy bien, te dan duro. Pero bueno, es parte de esto, y cada jugador tiene que manejar lo psicológico y estar bien preparado mental, física y futbolísticamente para demostrar al equipo”, dijo Gallardo.

A pesar de los malos resultados recientes, Jesús Gallardo espera que el trato sea bueno por parte de los aficionados de El Tri en un estadio tan imponente como el Azteca.

“Obviamente queremos que la afición esté en nuestro favor y que empecemos a hacer las cosas muy bien, que tengamos una buena actuación en el Mundial”, agregó.

El Estadio Azteca en el Mundial

Hasta ahora se estiman que sean cinco partidos los que recibirá el Estadio azteca en su interior. Serán tres por la fase de grupos, incluido el partido inaugural de México el 11 de junio, además de un duelo por los dieciseisavos de final y otro por los octavos de final. La selección mexicana jugaría el primer y el tercer partido en este estadio.

