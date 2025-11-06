Obed Vargas y la Hormiga González, se perfilan como sorpresas de México para la fecha FIFA

Armando “Hormiga” González y Obed Vargas, jugadores de Chivas de la Liga MX y de Seattle Sounders de la Major League Soccer (MLS) se perfilan, según versiones periodísticas, como las probables novedades de México para la próxima fecha FIFA contra Uruguay y Paraguay, respectivamente.

Lo anterior se pudo conocer en círculos cercanos al entorno del cuadro nacional azteca en donde también aparecería Hirving “Chucky” Lozano, que no obstante su problema de indisciplina en el vestidor del San Diego FC, el técnico del Tricolor, Javier Aguirre, no le haría la cruz y sería parte del grupo de jugadores que viajará a Torreón, Coahuila para enfrentar a Uruguay el próximo 15 de noviembre y después a Paraguay en San Antonio, Texas.

🇲🇽SELECCIÓN🇲🇽



🚨OBED SERÍA LA SORPRESA🚨



Javier Aguirre tiene en la mira a Obed Vargas. Lo tiene considerado para la Fecha FIFA contra 🇺🇾 y 🇵🇾.



Vive un gran momento en el Seattle Sounders. Es titular indiscutible. Anotó un doblete en el último juego de Playoffs.



Merece ser… pic.twitter.com/phJCuhV3tT — Gibrán Araige (@GibranAraige) November 5, 2025

De acuerdo a los reportes en la Comisión de Selecciones Nacionales y el cuerpo técnico de la escuadra nacional azteca, Aguirre contempla a estos jugadores para cubrir las bajas de Alexis Vega del Toluca, Gilberto Mora, Santiago Giménez del AC Milan y de Julián Quiñones del Al-Qadisiyah Football Club de la Saudi Pro League.​​

En este sentido, Aguirre tampoco descarta volver a convocar a Guillermo Ochoa del AEL Limassol, después de que el guardameta cinco veces mundialista volvió a la actividad, como era la exigencia del estratega nacional para poder seguir contemplando al experimentado guardameta y abrir la puerta a la opción del sexto mundial del exguardameta del América.

Empero dentro de la selección hay voces que aseguran que Memo Ochoa sigue fuera del radar del técnico nacional, no obstante que ya recuperó la continuidad como era la exigencia del Vasco y el radar del estratega nacional estaría en Carlos Acevedo de Santos Laguna.

La realidad es que México buscará armar al equipo más competitivo para enfrentar a charrúas y paraguayos, en buenas pruebas para el proceso del Tricolor, que tiene entre sus planes realizar dos microciclos antes de la fecha FIFA de marzo próximo posiblemente contra Portugal y otra selección europea de alto nivel como Francia.

También se contempla el posible regreso de Ángel Sepúlveda en el ataque de México, con lo cual el artillero de Cruz Azul tendría otra oportunidad en el cuadro nacional pensando en un posible llamado mundialista, pero antes necesita recuperar la titularidad en el cuadro cementero.

🇲🇽SELECCIÓN🇲🇽



❌OCHOA, DESCARTADO❌



Guillermo Ochoa sigue fuera del Tri.



Desde la Copa Oro no es convocado. Con esta, ya son tres Fechas FIFA sin aparecer.



Tiene equipo en Chipre, pero eso no le ayuda. La decisión se mantiene: no entra en los planes del Vasco.@TUDNMEX pic.twitter.com/najDW9UpzO — Gibrán Araige (@GibranAraige) November 5, 2025

Así que la próxima semana veremos que lista arma el técnico nacional para estos dos encuentros que serán sin duda pruebas importantes, ya que ambas selecciones calificaron al Mundial en las eliminatorias mundialistas.

