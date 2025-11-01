Gilberto Mora, otra baja para la selección de México por fractura en la mano

Gilberto Mora, la nueva joya del fútbol de México, se perderá el cierre del torneo Apertura 2025 con los Xolos de Tijuana y casi seguro la actividad de la fecha FIFA de noviembre con la selección mexicana debido a una fractura del tercer metacarpiano de la mano izquierda y que fue operado con éxito.

Lo anterior fue informado en un comunicado de prensa por los Xolos de Tijuana que especificó que la lesión se produjo el pasado jueves durante el entrenamiento del equipo fronterizo de cara al partido de la fecha 16 contra los Pumas de la UNAM, donde el regreso a la actividad del joven y talentoso jugador es incierto.

En el comunicado, se establece que la lesión corresponde a una fractura del tercer metacarpiano de la mano izquierda, lo que obligó a suspender su participación en los entrenamientos y someterlo a cirugía inmediata para evitar complicaciones.

Su posible regreso

Hasta el momento el servicio médico de los Xolos no ha establecido el tiempo de inactividad del jugador y mucho menos un plazo exacto de su regreso a la actividad, por lo cual habrá que esperar en que partido regresa y sobre todo depende del sitio en que terminó colocado el torneo, pues corre el riesgo de no jugar los partidos de Play in, pero si el cuadro canino ingresa directo a la liguilla tendrá más tiempo para recuperarse.

Mora será evaluado continuamente para no precipitarse en su regreso a las canchas y poder sufrir una recaída que perjudique la saluda de Gilberto Mora, quien ha tenido complicaciones para tomar su ritmo después de su estancia en el Mundial Sub 20 celebrado en Chile el mes pasado.

Gilberto Mora ha disputado 11 encuentros en el presente torneo, de ellos diez como titular para 802 minutos disputados con tres goles anotados en un aporte importante para la escuadra dirigida por el uruguayo Sebastián Abreu.

La lesión de Mora pone un alto en su desarrollo que tiene el objetivo de que sea uno de los jugadores claves de la selección de México en el próximo Mundial, donde el combinado mexicano será dirigido por tercera ocasión en una justa universal por Javier Aguirre.

