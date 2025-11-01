Gilberto Mora y sus claves para resaltar con 17 años

Gilberto Mora ha llamado la atención del mundo del fútbol por su talento. El mediocampista de 17 años es uno de los jugadores mexicanos con mayor proyección de toda la Liga MX. Eduardo Arce, seleccionador sub-20 de México, reveló características que hacen a Mora diferente.

Sebastián Abreu, entrenador de los Xolos de Tijuana, ya se ha rendido en elogios sobre las cualidades de su jugador. Eduardo Arce tuvo que guiarlo en el Mundial Sub-20 con jugadores de mayor edad.

El estratega de El Tri juvenil detalló la madurez de Gilberto Mora. Eduardo Arce considera que su personalidad dentro y fuera del campo son características que le hacen resaltar. Además, Arce destacó la inteligencia de Mora para entender aspectos del juego dentro del propio césped.

“Deja tu la madurez fuera del campo, que llama mucho la atención, pero dentro del campo es un chico que entiende todo que siempre está pensando. Es un jugador que siempre se ve mejor, pongas donde lo pongas siempre se va a ver mejor. Es un chico que se adapta al entorno”, dijo Arce en una entrevista con Jorge van Rankin.

La personalidad de Gilberto Mora

Con 17 años recién cumplidos, Gilberto Mora se ganó un espacio dentro de la selección mexicana sub-20. Además de eso, el mediocampista de los Xolos de Tijuana asumió un gran liderazgo sobre sus compañeros al punto de ser el encargado de cobrar los tiros desde el manchón penal.

“Se lo ganó porque estábamos jugando un amistoso contra Arabia antes del Mundial. Hubo un penal, no habíamos definido quién, él solito agarró la pelota se acercó y para adentro. Desde ahí se ganó el tirar los penales”, dijo Arce haciendo referencia al duelo amistoso que México ganó 1-2 sobre Arabia Saudita antes de la Copa del Mundo.

El Mundial fue una demostración de que Gilberto Mora está para grandes cosas. El mediocampista lideró a una selección mexicana que cayó en cuartos de final contra Argentina. Pero Gilberto Mora tuvo influencia directa en los goles en cada uno de los partidos de la selección. El azteca dio una asistencia contra Brasil, marcó dos goles contra España, marcó un gol contra Marruecos y otorgó otro pase de gol contra Chile.

Gilberto Mora en el Apertura 2025

