Diego Placente, técnico de la Sub 20 de Argentina, sorprendido por la rivalidad con México

Diego Placente, técnico de la selección Sub 20 de Argentina, jamás pensó que la rivalidad contra México estuviera en un grado tan tenso y por esa razón en entrevista con DSports Radio, dio detalles de la confrontación con los aztecas y del cruce de palabras con Eduardo Arce, técnico de los aztecas.

Placente se refirió puntualmente a todo el manejo que se dio al duelo entre mexicanos y argentinos en redes sociales y que traspasó al terreno de juego en el duelo de cuartos de final celebrado Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago de Chile y donde Argentina terminó imponiéndose 2-0 con goles de Maher Carrizo y Mateo Silvetti

"No teníamos idea de que había una rivalidad tan grande con México 🇲🇽. Hubo algunas faltas de respeto y eso es lo que me hizo enojar. Fue un partido muy caliente en los bancos".



🗣️Diego Placente 🇦🇷, en DSports Radio.pic.twitter.com/oJpzxWldCd — VSports Team (@VSportsTM) October 23, 2025

“No teníamos idea de que había una rivalidad tan grande con México”, expresó Placente en esta entrevista, sorprendido por la forma como escaló la tensión entre argentinos y mexicanos que tuvo su punto máximo cuando los argentinos subieron un video despidiéndose de la cancha donde vencieron al cuadro azteca bailando al ritmo de una melodía clásica en la serie mexicana el Chavo del Ocho, que en Argentina también es muy famosa.

El estratega argentino acostumbrado a este tipo de desencuentros en las canchas por su trayectoria como seleccionado argentino y ahora responsable del equipo Sub 20 de Argentina, también comentó el áspero diálogo con el técnico de México, Eduardo Arce a quien le hizo una seña con los dedos llevándoselos a la boca para que guardara silencio.

“Hubo algunas faltas de respeto y eso es lo que me hizo enojar. Fue un partido muy caliente en los bancos, pero jamás imaginábamos tanta rivalidad”, señaló Placente que jamás pensó que en los últimos años estos duelos contra los mexicanos tuvieran tanta importancia.

Placente dentro de todo, dijo que son un equipo que tiene claros sus objetivos y que ahora, como entrenador formador de las nuevas generaciones de jugadores juveniles en la Asociación Argentina de Fútbol (AFA) siempre se debe manejar una disciplina al cien por ciento dentro y fuera de la cancha.

"HUBO ALGUNAS FALTAS DE RESPETO"



Diego Placente se refirió al partido caliente frente a México por el Mundial Sub 20. pic.twitter.com/H1tEXzNEt8 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 23, 2025

. “Siempre buscamos bajar la línea de jugar y de ser respetuosos con el rival. Trataremos de hacer lo mismo con el Sub-17”, dijo Diego, que se alista para viajar con el equipo Sub 17 a Qatar, donde también buscarán llegar a los primeros lugares de la competencia.

Frente a todo esto, no es la primera vez que existe una polémica entre mexicanos y argentinos a nivel selección nacional, como aconteció en el pasado Mundial de Qatar 2022 y que ha traspasado a otros niveles, sobre todo en redes sociales donde es común ver ataques entre una u otra aficiones.

Seguir leyendo:

-Argentina olvida su grandeza y se burla de la Sub 20 de México con música del Chavo del ocho

– México falla a la hora buena y es eliminado por Argentina 2-0 del Mundial Sub 20

– “Muy dolidos”: DT de México sub-20 compartió sus sensaciones tras la derrota de 2-0 contra Argentina







